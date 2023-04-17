«منتخب الصالات» يفوز على نظيره المصري وديًا

القاهرة - بوابة الوسط

فاز المنتخب الأول لكرة القدم داخل الصالات، اليوم الأحد، على نظيره المصري بنتيجة 1-0، وذلك في ثالث ودية له ضمن معسكر القاهرة، حسبما أعلن اتحاد الكرة عبر صفحته على «فيسبوك».

وفي التاسع من مارس الماضي، اختار اتحاد الكرة قائمة المنتخب الأول لكرة القدم داخل الصالات، والتي خاضت معسكرًا داخليًا في مدينة زوارة خلال الفترة ما بين 12 وحتى 16 مارس الجاري.

- الاتحاد الليبي ينشر قائمة منتخب كرة الصالات استعدادا لمعسكر داخلي

ويطمح المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات في التأهل للمربع الذهبي لبطولة العرب 2023، والتأهل لكأس العالم 2024، وفق مخطط نشره الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر صفحته بـ«فيسبوك» مطلع فبراير الماضي.

المنتخب الأول لكرة القدم داخل الصالات قبل مواجهة نظيره المصري، الأحد 16 أبريل 2023 (اتحاد الكرة)