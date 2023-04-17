اتحاد الكرة يبحث موعد ومكان نهائي الكأس والدور السداسي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الأحد، تحديد موعد ومكان مباراة نهائي الكأس، والدور السداسي للدوري الليبي الممتاز.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن عشر لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم بمدينة بنغازي.

وأفاد بيان نشرته صفحة الاتحاد على «فيسبوك» بأن الاجتماع ناقش سير المسابقات المختلفة، بالإضافة إلى المشاركات القادمة لمنتخبات الصالات والشاطئية في البطولة العربية وبطولة الألعاب الأفريقية.

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وتطرق الاجتماع أيضًا إلى كرة القدم النسائية وإعادة النظر في عقد رعاية شركة «الرائد للملابس الرياضية»، ومناقشة عقد «ليبيا الرياضية».

يواجه فريق الأهلي طرابلس نظيره الأخضر في النهائي، بعد أن تأهل الأول على حساب المدينة، وتجاوز الثاني الأهلي بنغازي.

الاجتماع الثامن عشر لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم بمدينة بنغازي، الأحد 16 أبريل 2023 (اتحاد الكرة)

الاجتماع الثامن عشر لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم بمدينة بنغازي، الأحد 16 أبريل 2023 (اتحاد الكرة)