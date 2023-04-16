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الاتحاد الليبي للهابكيدو يناقش خطته للعام الرياضي الجديد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 16 أبريل 2023, 11:44 مساء
الاتحاد الليبي للهابكيدو يناقش خطته للعام الرياضي الجديد
جانب من اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للهابكيدو، الأحد 16 أبريل 2023 (الإنترنت)
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عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للهابكيدو، اليوم الأحد، اجتماعًا بقاعة الاتحادات الرياضية بطرابلس، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وناقش الاجتماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية، والبرنامج والنجاحات التي حققتها اللعبة، والعراقيىل والميزانية، والحساب الختامية للسنة المنتهي، وتقديرات ميزانية الموسم الرياضي الجديد، وخطة وبرامج الاتحاد للموسم الرياضي الجديد.

- علي بركات رئيسا للاتحاد الليبي للهابكيدو

كما ناقش الاجتماع المقترحات التي قدمها أعضاء الجمعية العمومية، والطموحات المستقبلية والخارجية للموسم الرياضي الجديد والمشاركات الدولية والبطولات المحلية .

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