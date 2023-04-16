ليبيا تنافس المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2023

القاهرة - بوابة الوسط

شهد مقر الاتحاد العربي لكرة القدم في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، سحب قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2023.

- منتخبا ليبيا يلتقيان الجزائر والنيجر في ربع نهائي شاطئية غرداية

البطولة يُنظمها الاتحاد العربي، ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، خلال الفترة من 11 حتى 20 مايو المقبل، بمشاركة 12 منتخبا عربيا.

أسفرت نتائج القرعة عن ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات على النحو التالي:

المجموعة الأولى

السعودية، موريتانيا، المغرب، لبنان.

المجموعة الثانية

سلطنة عمان، فلسطين، السودان، مصر.

المجموعة الثالثة

الإمارات، ليبيا، الكويت، جزر القمر.

النسخة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، أقيمت في مصر العام 2008، وحقق لقبها المنتخب المصري، وجاء وصيفا منتخب لبنان، تلتها النسخة الثانية في المملكة العربية السعودية العام 2010، إذ حقق المنتخب السعودي اللقب وجاء منتخب الإمارات في الوصافة.

أقيمت النسخة الثالثة العام 2014 مجدداً في مصر، ونال لقبها منتخب مصر، وحل منتخب لبنان في المركز الثاني.