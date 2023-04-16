رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الليبي لكرة القدم عصام الدناع يطالب بحوارات ثقافية وطبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

طالب رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الليبي لكرة القدم عصام الدناع، بتفعيل الحوارات الثقافية والطبية داخل الأندية، لما لها من فائدة لدى الناشئين وتأكيد على الدور الثقافي للأندية والمنتديات الرياضية.

وقال الدناع في منشور له على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»: «كنت سعيدا بإلقاء محاضرة حول العامل النفسي ودوره في الأداء الرياضي وبعض المواضيع المتعلقة بالطب الرياضي لفريق آمال السويحلي».

جاءت المحاضرة بدعوة خاصة إلى رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الليبي لكرة القدم عصام الدناع، من دوري نجوم رمضان، وتحديدا عبر اللجنة المنظمة.