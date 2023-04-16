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صابر رئيسا للجنة الإعداد واختيار وفد ليبيا المشارك في دورة الألعاب العربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 16 أبريل 2023, 01:21 مساء
صابر رئيسا للجنة الإعداد واختيار وفد ليبيا المشارك في دورة الألعاب العربية
رئيس الاتحاد الليبي للتايكواندو علي صابر. (أرشيفية : الإنترنت)
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صدر عن رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، قرارا بتشكيل لجنة الإعداد والتجهيز واختيار الوفد المشارك في دورة الألعاب العربية الـ15 التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 5 حتى 15 يوليو المقبل.

- رئيس الأولمبية الليبية في اجتماع الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بجدة

الوفد برئاسة رئيس الاتحاد الليبي للتايكواندو علي صابر، والمقرر وعضو اللجنة رئيس الاتحاد الليبي للكرة الحديدية محمود الطويل، وعضوية رئيس اتحاد الرماية عادل قريش، ورئيس اتحاد الكاراتيه جمال مفتاح أرحومة.

وفي المادة الثانية للقرار تحق للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به، بينما في المادة الثالثة على رئيس اللجنة تقديم تقرير شامل بنتائج الأعمال إلى رئيس اللجنة الأولمبية فور الانتهاء من العمل المكلف به.

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