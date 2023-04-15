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30 فريقا في دورة الأخوة الجماهيري بتاورغاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 15 أبريل 2023, 01:40 مساء
30 فريقا في دورة الأخوة الجماهيري بتاورغاء
دورة الأخوة الجماهيري بتاورغاء. (فيسبوك)
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جرت بمدينة تاورغاء قرعة دوري الأخوة الجماهيري لكرة القدم، والذي سينطلق مع أول أيام عيد الفطر المبارك، ويتواصل لأربعة أيام.

الدورة برعاية رابطة شباب القواضي، وبمشاركة 30 فريقا موزعة على مجموعتين، وبنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وجاءت مباريات المرحلة الأولى بالمجموعتين على النحو التالي:

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مباريات المجموعة الأولى
الصداقة × المستقبل
الوحدة × القدوة
المجد × الشباب
البرتقالية × شباب الوطنية
علام × النخبة
الشرارة × التحدي
الجدادعة × النجوم

يخلد فريق زين الدين للراحة في الجولة الأولى.

مباريات المجموعة الثانية
الأخوة × شبيبة القبائل
مسعود الزميرلي × الخليفات
الأضواء × الرواق
الهيبة × الروزاق 1
العين × أولاد سعد 1
العين 2 × السليطة
التعاون × أولاد سعد 2

يخلد فريق النور للراحة في الجولة الأولى.

يشار إلى أن البطولة ستقام على ملعبي علي عكش ونادي طارق بن زياد، ويشرف على الدورة لجنة تضم محمد عمارة وعبدالوهاب الهاشمي ونوري دبنون ومحمد مفتاح علي.

دورة الأخوة الجماهيري بتاورغاء. (فيسبوك)
دورة الأخوة الجماهيري بتاورغاء. (فيسبوك)
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