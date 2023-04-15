فريقا الداخلية وديوان مجلس الوزراء معا إلى نهائي بطولة عودة الحياة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الجمعة، في القاعة الكبرى بطرابلس أخر مباراتين في المرحلة الثانية لدوري عودة الحياة لكرة القدم، تحت إشراف وتنظيم ديوان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وبرعاية شركة المدار، انتهتا بفوز فريق الداخلية على الثروة البحرية بنتيجة (10-3)، وفوز ديوان مجلس الوزراء على وزارة الرياضة (3-2).

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الترتيب في ختام المرحلة الثانية، وبذلك المجموعة الأولى يتصدرها فريق وزارة الداخلية برصيد 6 من مباراتين، وجاء ثانيا وزارة الثروة البحرية بـ3 نقاط، وثالثا ديوان المحاسبة دون نقاط.

أما المجموعة الثانية يتصدرها ديوان مجلس الوزراء بـ6 نقاط، وجاء ثانيا وزارة التعليم العالي بـ3 نقاط، وثالثا وزارة الرياضة دون نقاط.

غدا الأحد سيكون الموعد مع مباراة التتويج بكأس البطولة وتجمع صاحبي الترتيب الأول في المجموعتين، وزارة الداخلية وديوان مجلس الوزراء، والفائز منهما سيتوج بكأس وذهبية البطولة، بالإضافة إلى شاشة عرض مرئي لكل لاعب والفائز الثاني الميدالية الفضية وجائزة لكل لاعب.