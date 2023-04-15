غوط أبوساق تعبر ترهونة وتتأهل لنهائي قدامى الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الجمعة، بقاعة نادي الاتحاد أولى مباريات الدور نصف النهائي لبطولة قدامى الكرة الطائرة فوق الـ40 عاما.

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انتهت المباراة بفوز فريق غوط أبوساق على ترهونة بنتيجة شوطين دون رد كانت نتيجتهما (25-22، 25-23).

أدار المباراة الحكمان علي شتيوي وعبدالسلام البكراوي، وبهذا الفوز تأهل فريق غوط أبوساق للمباراة النهائية، مباراة التتويج بكأس البطولة.

اليوم السبت سيكون الموعد بقاعة نادي الترسانة مع ثاني مباريات الدور النصف نهائي وتجمع بين فريقي الغربية وطرابلس.

منافسات بطولة قدامى الكرة الطائرة. (فيسبوك)