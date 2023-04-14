آخر مواجهات دور المجموعات من دوري «عودة الحياة».. اليوم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم الجمعة، مع آخر مباراتين في الدور الثلاثي لدوري «عودة الحياة» الرمضاني، تحت تنظيم وإشراف ديوان مجلس الوزراء بحكومة الوحده الوطنية، وبرعاية شركة المدار للهاتف المحمول.

فريق وزارة الداخلية يلتقي وزارة الثروة البحرية، وكلاهما بثلاث نقاط في رصيده، وفارق الأهداف لصالح الداخلية بفارق ثمانية أهداف، والثروة البحرية بفارق هدف، والمباراة الثانية ستجمع بين ديوان مجلس الوزراء بثلاث نقاط، ويكفيه التعادل للتأهل للمباراة النهائية أمام فريق وزارة الرياضة الذي لا يملك أي نقطة.

- الداخلية والديوان في صدارة دوري «عودة الحياة» الرمضاني