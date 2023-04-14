ترهونة يلتقي «غوط أبوساق» في نصف نهائي قدامى الطائرة.. الليلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تشهد قاعة رمضان حمودة بنادي الاتحاد اليوم الجمعة أولى مباريات الدور نصف النهائي لبطولة قدامى الكرة الطائرة فوق الـ40 عاما، وسيجمع اللقاء قدامى غوط أبوساق مع نظيره ترهونة.

تأهل فريق غوط أبوساق أولا عن المجموعة الثانية ليضرب موعدا مع ترهونة المتأهل ثانيا من المجموعة الثانية.

وغدا السبت ستشهد قاعة نادي الترسانة بمنطقة سوق الجمعة ثاني مباريات الدور نصف النهائي وستجمع فريقي الغربية أول المجموعة الأولى مع فريق طرابلس ثاني المجموعة الثانية.

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