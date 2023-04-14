الأهلي طرابلس يقترب من المجموعة الثانية في البطولة العربية بجانب الهلال السعودي والسد القطري والوداد المغربي

طرابلس - بوابة الوسط

صعد فريق الأهلي طرابلس «الزعيم» إلى الدور التمهيدي الثاني في البطولة العربية للأندية، بعد التعادل الإيجابي (1-1) أمام نظيره «طلائع الجيش» ممثل مصر، مستفيدًا من الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة (2- 1)، وبذلك أصبحت نتيجة المباراتين (3-2) لصالح الفريق الليبي، وشهدت المباراة التي نُقِلت أحداثها عبر قناة الوسط «WTV»، أحداثا مثيرة في الدقائق الأخيرة، عندما أصيب حارس الفريق المصري محمد شعبان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وسجل بول جوليس الهدف الأول لطلائع الجيش في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، وتعادل أنيس محمد لأهلي طرابلس في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

ومن المقرر أن يواجه «الأهلي طرابلس» في الدور التمهيدي الثاني فريق النهضة العماني بعد عبوره شباب الخليل الفلسطيني، والمتأهل من تصفيات الدورين التمهيدي الأول والثاني سينضم للمجموعة الثانية للبطولة التي تضم أندية: الهلال السعودي، والسد القطري، والوداد المغربي.

قرعة نارية

وأسفرت قرعة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال عن مواجهات نارية في مرحلة المجموعات، بعد وقوع الاتحاد السعودي في المجموعة الأولى التي تضم فرق الترجي التونسي والشرطة العراقي والمتأهل من الهلال السوداني والمنامة البحريني والصفاقسي التونسي وقطر القطري.

وضمت المجموعة الثانية الهلال السعودي والوداد المغربي والسد القطري وفريقا واحدا من الأهلي طرابلس الليبي والنهضة العماني، فيما وقع النصر السعودي في المجموعة الثالثة رفقة الزمالك المصري، والمتأهل من التصفيات التي يشارك فيها الشباب السعودي والقوة الجوية العراقي والمريخ السوداني وتشرين السوري، بالإضافة إلى المتأهل من تصفيات فحمان اليمني والاتحاد المنستيري التونسي والمحرق البحريني والسيب العماني.

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وجاءت في المجموعة الرابعة فرق الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري والمتأهل الأول من تصفيات الجيش المغربي والاتحاد الليبي والبرج اللبناني والوحدة الإماراتي، بالإضافة إلى المتأهل السادس من تصفيات نواذيبو الموريتاني وشباب الأردن الأردني والكويت الكويتي وشبيبة الساورة الجزائري.

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم قائمة الفرق المشاركة في البطولة العربية للأندية 2023، والّتي تحمل مسمى «كأس الملك سلمان للأندية»، نسبة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وضمّت القائمة 34 ناديا، من بينها 4 أندية سعودية، وهي: الهلال والنصر واتحاد جدة والشباب، ومثّل ناديا الزمالك وطلائع الجيش مصر في البطولة، فيما تم اختيار نادي الوحدة من الإمارات والكويت من الكويت، والسد وقطر من قطر، وتقام منافسات البطولة بمرحلتي أدوار أولية ومن ثم نهائيات تستضيفها المملكة العربية السعودية، على أن تبلغ جوائزها أكثر من 10 ملايين دولار، وكان نادي الرجاء المغربي آخر الفائزين بلقب البطولة في أغسطس 2021، على حساب نادي اتحاد جدة السعودي.

وكشف مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم عن إطلاق مسمى «كأس الملك سلمان» على بطولة الأندية العربية ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023، والتي ستقام بنظام تصفيات تمهيدية، ومن ثم نهائيات تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.

من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي، أن منافسات البطولة ستشارك فيها 34 ناديا، وستبدأ بمرحلة التصفيات التمهيدية، ومن ثم التصفيات النهائية التي ستقام في المملكة العربية السعودية الصيف المقبل، على أن يتم لاحقا الإعلان عن مواعيد التصفيات ومواعيد النهائيات بالتنسيق مع الاتحادات العربية الأعضاء، ومع الاتحاد السعودي لكرة القدم المستضيف لنهائيات البطولة. وأصبحت البطولة العربية للأندية 2023 مثار حديث جماهير كرة القدم من المحيط إلى الخليج بمجرد الإعلان عن إقامة نسخة هذا العام بصورة رسمية، بعد أن تقرر أن تحمل هذه النسخة اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الوقت الذي ستقام خلاله الأدوار النهائية من المسابقة على الملاعب السعودية، لتتغير البطولة، بعد أن أقيمت في نسختها الأخيرة بنظام المباريات الإقصائية، عندما تُوج الرجاء المغربي بطلا للعرب، وهناك ثلاثة أدوار تمهيدية حتى بلوغ دور المجموعات النهائي.

نظام البطولة

الدور التمهيدي الأول سيكون تصفيات بين أبطال دوريات جيبوتي والصومال واليمن وجزر القمر بنظام خروج المغلوب، وبشأن الدور التمهيدي الثاني، سيرشح كل اتحاد عربي فريقا واحدا للمشاركة به، شريطة أن يكون ضمن المربع الذهبي لمسابقة الدوري في موسم 2021-2022، ويكون مجموع الأندية في الدور الثاني 24 فريقا، يلعبون مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهل إلى الدور الثالث، وفي الدور التمهيدي الثالث، أو ما سيطلق عليه الدور الثاني تلتقي الفرق الفائزة في الدور السابق، وعددها 12 فريقا، بنظام الذهاب والإياب لحسم المتأهل إلى دور المجموعات.

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تتأهل إلى دور المجموعات الذي سيقام في السعودية ستة أندية، تضاف إليها أربعة أندية بالتأهل المباشر باختيار اللجنة المنظمة للبطولة، وستة أندية أخرى تتأهل حسب تصنيفها في ديسمبر 2022 من أبطال الدوريات لبلوغ دور المجموعات، تقسم الأندية إلى أربع مجموعات، كل مجموعة تحتوي على أربعة فرق تلتقي بعضها بعضا مرة واحدة، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني إلى ربع النهائي، وبداية من دور الـثامن، تقام المباريات بالأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية.

تأهل إلى المجموعات ستة أندية على حسب تصنيف اتحاداتها في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن ديسمبر 2022، هذه الأندية سيكون الوداد بطل الدوري المغربي 2021-2022، والترجي بطل الدوري التونسي لنفس الموسم، والــــــزمــالـــك بطل الدوري المصري لنفس الموسم، بجانب بطل الدوري الجزائري، شباب بلوزداد، والهلال بطل الدوري السعودي، وأخيرا بطل الدوري القطر السد، وحسب إعلان الاتحاد العربي لكرة القدم، ستصل جوائز مسابقة البطولة العربية للأندية إلى عشرة ملايين دولار، ويحصل بطل النسخة على ستة ملايين دولار، ووصيفه على اثنين ونصف مليون دولار، مقابل 200 ألف دولار للأندية التي ستصل إلى الدور نصف النهائي، و150 ألف دولار للأندية في ربع النهائي، و100 ألف دولار في دور المجموعات، على أن يحصل كل نادٍ على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه، وفي الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر، والدورين الأول والثاني: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.