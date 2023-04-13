شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الاتحاد» و«الجيش الملكي» المغربي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش استوديو الـ«VAR» عبر قناة الوسط «WTV» الحالات التحكيمية لمواجهة فريقي «الاتحاد» الليبي و«الجيش الملكي» المغربي في الدور التميهدي الأول بالبطولة العربية.

وخرج فريق «الاتحاد» من البطولة العربية في الدور التمهيدي الأول، رغم تغلبه على ضيفه المغربي بنتيجة 3-1، بفضل نتيجة المبارة الأولى التي فاز فيها «الجيش الملكي» بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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أحرز عبدالغفور مهيري ثلاثية «الاتحاد» (هاتريك)، بينما أحرز هدف «الجيش الملكي» الوحيد مصطفى سهد.

ويعرض برنامج «VAR STUDIO» تحليل الحالات التحكيمية بنهاية «الاستوديو التحليلي»، ويقدمه الإعلامي عبدالرزاق بالحاج مع الحكم الدولي السابق سليم بالخواص.