«الاتحاد» الليبي يودع البطولة العربية رغم الفوز على «الجيش الملكي» المغربي

القاهرة - بوابة الوسط

ودع فريق «الاتحاد» الليبي البطولة العربية من الدور التمهيدي الأول، رغم تغلبه على ضيفه «الجيش الملكي» المغربي بنتيجة 3-1، بفضل نتيجة المبارة الأولى التي فاز فيها الفريق المغربي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وانطلقت المباراة في تمام التاسعة والنصف بتوقيت ليبيا، ونقلتها قناة «الوسط» الأولى «WTV».

وأحرز عبدالغفور مهيري ثلاثية «الاتحاد» (هاتريك)، بينما أحرز هدف «الجيش الملكي» الوحيد مصطفى سهد.

وأمس الثلاثاء، صعد فريق «الأهلي طرابلس» إلى الدور التمهيدي الثاني في البطولة العربية للأندية، بعد التعادل الإيجابي (1-1) أمام نظيره «طلائع الجيش» المصري، مستفيدًا من الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة (2- 1)، وبذلك أصبحت نتيجة المباراتين (3-2) لصالح الفريق الليبي.