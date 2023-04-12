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خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: سلبيات تأجيل الدوري.. ونقاط أخرى

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 03:17 مساء
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: سلبيات تأجيل الدوري.. ونقاط أخرى
شعار اتحاد كرة القدم الليبي في الإطار الأيمن وبن صريتي في الأيسر. (أرشيفية : الإنترنت)
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قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل كافة مباريات الدوري إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، بحجة عدم وجود إضاءة في الملاعب، رغم توفرها في ثلاثة ملاعب ويمكن إقامة المباريات عليها، وبالطبع هذا التأجيل سوف يترتب عليه تأخر نهاية الدوري، خاصة وأن هناك مقطورة اسمها الدوري السداسي الذي به 30 مباراة وله مشاكله الأخرى.

كما أن التأجيل سيرغم اللجنة على ضغط بقية المباريات، مما يسبب الإرهاق للاعبين وكثرة الإصابات ومشاكل للمدربين الذين لا يجيدون تعويض غيابات اللاعبين الأساسيين المصابين، وبالتالي تسوء النتائج وتكثر السلبيات خاصة في قلة النجوم في الدوري الليبي منذ عدة سنوات، رغم وجود العديد من الأكاديميات في بلادنا لتعليم الصغار فنون كرة القدم، وذلك بعد أن هرعت أغلب الأسر لتقديم أبنائها رغبة في الشهرة وتحقيق مكاسب مادية بعد معرفتها بقيمة العقود التي تقدم للاعبي الكرة؛ لكن يظهر أن أغلب هذه الأكاديميات كان هدفها مادياً بحتاً، بحيث تقبل الموهوب وغير الموهوب دون إجراء تصفيات دقيقة.

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المهم أن أسرته تسدد قيمة الاشتراك الشهري أو لعدم وجود مدربين متخصصين في تدريب الناشئين أو أن الموهبة من الأساس يفترض أن يكتسبها الصغير من اللعب الحر في الساحات والمدارس والشوارع بدلاً من قيود الأكاديميات، والغريب في الأمر أن الاتحاد العام يتقاضى رسوم انتساب من هذه الأكاديميات ولهذا يفترض أن يتابع نشاطاتها ويقدم الدعم المعنوي والفني والذي ربما يفتقده هو كذلك، إن الكثيرين من متتبعي كرتنا المحلية يضعون اللوم على الفريق الوطني على نتائجه غير المرضية وخروجه من كافة التصفيات دون معرفة أن الخلل من الأساس يتمثل في الإدارة أي الاتحاد العام، وفي عدم وجود برامج علمية لإعداد منتخبات لمختلف المراحل بشكل عصري بحيث ينتقل منها اللاعب من منتخب تحت 18 إلى منتخب تحت 20 إلى المنتخب الأول.

إن استمرار الواقع الكروي بهذا الشكل يعد مأساة كروية، لأن الصدفة والبحث عن مدرب عقب كل خسارة واستدعاء المحترفين والمعسكرات الرياضية المفاجئة أمور لم تعد تجدي في عالم كرة القدم الحديثة، وما تضيف إلا المزيد من الإخفاقات والخسائر المتتالية، أخيراً حبذا لو نستفيد من تجربة اتحاد الكرة الموريتاني الذي أعلن في الأسابيع الماضية برنامجاً كروياً متطوراً وذلك بإيجاد مراكز في عدة مناطق لاكتشاف المواهب الجديدة، وتصنيفها في منتخبات الصغار تحت إشراف أهل الاختصاص، وسوف يكون لذلك تأثير إيجابي مستقبلاً على الكرة الموريتانية، وفي المستقبل عند مقابلتهم كروياً سوف يحدث لنا ما حدث مع كرة القدم الخليجية التي كنا نتلاعب بها في الدورات العربية، والآن تتلاعب بنا، وذلك لغياب المناهج العلمية وعدم وجود الرجل المناسب في المنظومة الرياضية التي ظلت تدور حول نفسها في حلقة مفرغة دون أن تقدم أي إضافة للرياضة في بلادنا، والله يصلح حال البلاد والعباد والرياضة.

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