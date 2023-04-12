  • Alwasat News
Atwasat

حدهم العابد تترأس لجنة الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 12 أبريل 2023, 11:55 صباحا
حدهم العابد تترأس لجنة الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية
جانب من اجتماع برئاسة حدهم العابد. (فيسبوك)
alwasat radio

صدر عن رئيس اللجنة الأولمبية الليبية دكتور جمال الزروق قرار بتشكيل لجنة الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الشاطئية للمنطقة الأفريقية الأولى التي ستقام بتونس في الفترة من 19 حتى 22 يونيو المقبل، وأيضًا الإعداد لدورة الألعاب الأفريقية الشاطئية الثانية التي تستضيفها تونس في الفترة من 24 حتى 30 يونيو المقبل.

- اجتماع بالمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للدرّاجات

تترأس لجنة الإعداد للدورتين دكتورة حدهم العابد والمقرر دكتور عزيز علي موسى وعضوية كل من نجوى ناجي ونبيلة التاجوري وزهرة الدهماني وسهير زوكة وفتحية مريعي.

تقديم تقرير شامل لرئيس اللجنة الأولمبية  
ويشمل القرار للجنة الحق في الدعوة لاجتماعاتها لمن ترى الاستعانة بخبرته، وفي المادة الثالثة على رئيس اللجنة تقديم تقرير شامل بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الإدارة.

5 ألعاب ضمن ملف المشاركة الأفريقية
لجنة الإعداد للدورتين عقدت اجتماعها الأول برئاسة حدهم العابد، جرى الاتفاق على مراسلة اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية الشاطئية لتأكيد المشاركة في خمس ألعاب هى: التجديف والسباحة وكرة القدم وكرة اليد وكرة السلة.

جرى إعداد ملف خاص لكل اتحاد مشارك يضم جميع المستندات الخاصة بالمشاركة، وتوزيع كتيبات الدليل الفني لكل الاتحادات المشاركة، ومطالبتها بتزويد لجنة الإعداد بكافة البيانات المطلوبة، ويعقد اليوم الأربعاء الاجتماع الثاني للجنة مع مندوبي الاتحادات المشاركة.

حدهم العابد. (أرشيفية : الإنترنت)
حدهم العابد. (أرشيفية : الإنترنت)
صورة من القرار الصادر عن الأولمبية الليبية. (فيسبوك)
صورة من القرار الصادر عن الأولمبية الليبية. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس

سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس
شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الأهلي طرابلس» و«طلائع الجيش» المصري

شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الأهلي طرابلس» و«طلائع الجيش»...
«الأهلي طرابلس» يصعد إلى الدور التميهدي الثاني بالبطولة العربية

«الأهلي طرابلس» يصعد إلى الدور التميهدي الثاني بالبطولة العربية
«كلينكا» (3): صحة القلب

«كلينكا» (3): صحة القلب
«أطفال أبطال» (1)‎: روبيك

«أطفال أبطال» (1)‎: روبيك
«أرزاق تساق 2023» (حـ 11): ملاذ آمن

«أرزاق تساق 2023» (حـ 11): ملاذ آمن
«تحقيقات»: مواطنون من الدرجة الثانية

«تحقيقات»: مواطنون من الدرجة الثانية
«كتب ليبية 2» (حـ8): كتاب «الحمائم السود من الظلمات إلى النور»

«كتب ليبية 2» (حـ8): كتاب «الحمائم السود من الظلمات إلى النور»
«هنا ليبيا»: ليالي المدينة القديمة في طرابلس

«هنا ليبيا»: ليالي المدينة القديمة في طرابلس
خلونا نحلموا 4 (حـ 12): الزحمة

خلونا نحلموا 4 (حـ 12): الزحمة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 12): شربة الفقاع وخلية النحل بالنوتيلا

«أكلات ماجدة 2» (حـ 12): شربة الفقاع وخلية النحل بالنوتيلا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة الأهلي طرابلس وطلائع الجيش في البطولة العربية

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة الأهلي طرابلس وطلائع الجيش في البطولة ...
«أفضل شيف» | الحلقة (10)

«أفضل شيف» | الحلقة (10)
الكاسا وسحوركم علينا (10)

الكاسا وسحوركم علينا (10)
أوكرانيا تبحث عن طيارين أجانب لديهم خبرة في التحليق بـ«إف 16»

أوكرانيا تبحث عن طيارين أجانب لديهم خبرة في التحليق بـ«إف 16»
مخيمات انتقالية لـ«الإرهابيين» السابقين وضحاياهم في نيجيريا

مخيمات انتقالية لـ«الإرهابيين» السابقين وضحاياهم في نيجيريا
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 12): مقلب السوبرماركت

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 12): مقلب السوبرماركت
كاريكاتير خيري - التهور في القيادة قبل الإفطار في رمضان

كاريكاتير خيري - التهور في القيادة قبل الإفطار في رمضان
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الغربية تفوز على زوارة في قدامى الكرة الطائرة
الغربية تفوز على زوارة في قدامى الكرة الطائرة
ليبيا تلتقي البحرين في عالمية القدم المصغرة بتركيا
ليبيا تلتقي البحرين في عالمية القدم المصغرة بتركيا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة الأهلي طرابلس وطلائع الجيش في البطولة العربية
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة الأهلي طرابلس وطلائع الجيش في...
بيان إدانة من الأهلي طرابلس بسبب الاعتداء على الجماهير
بيان إدانة من الأهلي طرابلس بسبب الاعتداء على الجماهير
الاتحاد يضرب موعدا مع الأهلي بنغازي في نهائي كأس السلة الليبية
الاتحاد يضرب موعدا مع الأهلي بنغازي في نهائي كأس السلة الليبية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نادي الجزيرة زوارة يصدر بيان اعتذار وتحمُّل المسؤولية بعد أحداث كرة اليد أمام الأهلي طرابلس
نادي الجزيرة زوارة يصدر بيان اعتذار وتحمُّل المسؤولية بعد ......
بيان إدانة من الأهلي طرابلس بسبب الاعتداء على الجماهير
بيان إدانة من الأهلي طرابلس بسبب الاعتداء على الجماهير...
حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس
حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة ......
شاهد: كيف صنع الأهلي طرابلس «ريمونتادا» خارج الديار مع ضربة بداية البطولة العربية
شاهد: كيف صنع الأهلي طرابلس «ريمونتادا» خارج الديار مع ضربة ......
منتخب ليبيا يمنح تونس تأهلا تاريخيا.. و6 نقاط عصيبة تنتظر «فرسان المتوسط»
منتخب ليبيا يمنح تونس تأهلا تاريخيا.. و6 نقاط عصيبة تنتظر ......
المزيد
حدهم العابد تترأس لجنة الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية
حدهم العابد تترأس لجنة الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب ......
شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الأهلي طرابلس» و«طلائع الجيش» المصري
شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الأهلي ......
«الأهلي طرابلس» يصعد إلى الدور التميهدي الثاني بالبطولة العربية
«الأهلي طرابلس» يصعد إلى الدور التميهدي الثاني بالبطولة ......
الاتحاد يضرب موعدا مع الأهلي بنغازي في نهائي كأس السلة الليبية
الاتحاد يضرب موعدا مع الأهلي بنغازي في نهائي كأس السلة ......
بيان إدانة من الأهلي طرابلس بسبب الاعتداء على الجماهير
بيان إدانة من الأهلي طرابلس بسبب الاعتداء على الجماهير...
المزيد