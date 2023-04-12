حدهم العابد تترأس لجنة الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

صدر عن رئيس اللجنة الأولمبية الليبية دكتور جمال الزروق قرار بتشكيل لجنة الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الشاطئية للمنطقة الأفريقية الأولى التي ستقام بتونس في الفترة من 19 حتى 22 يونيو المقبل، وأيضًا الإعداد لدورة الألعاب الأفريقية الشاطئية الثانية التي تستضيفها تونس في الفترة من 24 حتى 30 يونيو المقبل.

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تترأس لجنة الإعداد للدورتين دكتورة حدهم العابد والمقرر دكتور عزيز علي موسى وعضوية كل من نجوى ناجي ونبيلة التاجوري وزهرة الدهماني وسهير زوكة وفتحية مريعي.

تقديم تقرير شامل لرئيس اللجنة الأولمبية

ويشمل القرار للجنة الحق في الدعوة لاجتماعاتها لمن ترى الاستعانة بخبرته، وفي المادة الثالثة على رئيس اللجنة تقديم تقرير شامل بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الإدارة.

5 ألعاب ضمن ملف المشاركة الأفريقية

لجنة الإعداد للدورتين عقدت اجتماعها الأول برئاسة حدهم العابد، جرى الاتفاق على مراسلة اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية الشاطئية لتأكيد المشاركة في خمس ألعاب هى: التجديف والسباحة وكرة القدم وكرة اليد وكرة السلة.

جرى إعداد ملف خاص لكل اتحاد مشارك يضم جميع المستندات الخاصة بالمشاركة، وتوزيع كتيبات الدليل الفني لكل الاتحادات المشاركة، ومطالبتها بتزويد لجنة الإعداد بكافة البيانات المطلوبة، ويعقد اليوم الأربعاء الاجتماع الثاني للجنة مع مندوبي الاتحادات المشاركة.

حدهم العابد. (أرشيفية : الإنترنت)

صورة من القرار الصادر عن الأولمبية الليبية. (فيسبوك)