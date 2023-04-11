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الاتحاد يضرب موعدا مع الأهلي بنغازي في نهائي كأس السلة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 11 أبريل 2023, 09:23 مساء
الاتحاد يضرب موعدا مع الأهلي بنغازي في نهائي كأس السلة الليبية
فرحة الاتحاد بالتأهل في الإطار الأيمن ومباراة للأهلي طرابلس في الأيسر. (فيسبوك)
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جرت، أمس الإثنين، أخر مباراتين في الجولة الثالثة لكأس ليبيا لكرة السلة في المجمع الرياضي ببنغازي، جمعت المباراة الأولى بين القطبين النصر والأهلي بنغازي، كما جاءت القمة الثانية لتشهد لقاء بين الاتحاد والأهلي طرابلس.

قمة النصر والأهلي بنغازي  
في ربع المباراة الأول كان التفوق فيه للنصر بنتيجة (19-14)، وفي الربع الثاني كان التفوق والسيطرة واضحين لفريق الأهلي بنغازي، الذي تمكن من إضافة 21 نقطة مقابل سبع نقاط فقط للنصر.

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ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بنغازي بفارق تسع نقاط (35-26)، وفي الربعين الثالث والرابع سجل الأهلي بنغازي 28 نقطة مقابل 30 نقطة للنصر، لتنتهي المباراة لصالح الأهلى بنغازي بنتيجة (63-56).

أدار المباراة ثلاثي التحكيم حميد الحمري وجلال الورفلي وخالد حنيش، وحكام الطاولة المسجل عادل الورفلي والمسجل الإلكتروني محمد بن صريتي، والميقاتي فهيم السعيطي، وميقاتي 24 ثانية إبراهيم البرعصي، وراقبها فنيا محمد البريكي.

قمة الأهلي طرابلس والاتحاد
بالقاعة الكبرى بطرابلس جمع اللقاء بين القطبين الاتحاد والأهلي طرابلس، وتفوق في ربع المباراة الأول الاتحاد بفارق أربع نقاط (19-14)، وفي الربع الثاني أضاف الاتحاد 18 نقطة مقابل 16 نقطة للأهلي طرابلس، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بنتيجة (37-30).

وفي الربع الثالث سجل الاتحاد 20 نقطة مقابل 11 نقطة للأهلي طرابلس ليوسع الاتحاد الفارق إلى 16 نقطة (57-41)، وجاء الربع الرابع متكافئا وانتهى للاتحاد بفارق نصف سلة (14-13)، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة (71-54).

أدار المباراة ثلاثي التحكيم هيثم الساروي وإبراهيم عبدالله وأيمن عبدالله، والمسجل وليد شيوب والمسجل الإلكتروني خالد صوادق، والميقاتي عمر سالم وميقاتي 24 ثانية علي أبوالقاسم، وراقبها فنيا عبدالهادى خليفة.

الاتحاد والأهلي بنغازي معا لنهائي التتويج
بهذه النتائج تصدر الاتحاد المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة ست نقاط من ثلاث مباريات، وتصدر الأهلي بنغازي المجموعة الثانية بأربع نقاط من مباراتين.

النهائي بطرابلس
تجرى المباراة النهائية في طرابلس يوم 21 يوليو المقبل، لتكون مباراة التتويج بكأس ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2022-2023، وتجمع بين الاتحاد والأهلي بنغازي، وستقام بالقاعة الكبرى بطرابلس.

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