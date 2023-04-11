ليبيا تلتقي البحرين في عالمية القدم المصغرة بتركيا...

تنطلق بمدينة إسطنبول التركية في الفترة من 20 حتى 25 مايو المقبل بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة بمشاركة 16 منتخبا وزعت على أربع مجموعات.
- الطويلب نائبا للاتحاد العربي للقدم المصغرة
المجموعة الأولى
إيران وسويزلاند والجزائر وإيران.
المجموعة الثانية
روسيا والسنغال وقطر وتونس.
المجموعة الثالثة
سوريا والنمسا والسعودية والمغرب.
المجموعة الرابعة
ليبيا والبحرين وتركيا والبرازيل.
مباريات ليبيا
يبدأ منتخب ليبيا مشواره في البطولة بلقاء البحرين في اليوم الافتتاحى 20 مايو، وفي ثاني المباريات سيواجه البرازيل 21 مايو، وثالث المباريات لليبيا سيتبارى فيها مع تركيا يوم 22 مايو 2023.
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