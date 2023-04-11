ليبيا تلتقي البحرين في عالمية القدم المصغرة بتركيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق بمدينة إسطنبول التركية في الفترة من 20 حتى 25 مايو المقبل بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة بمشاركة 16 منتخبا وزعت على أربع مجموعات.

- الطويلب نائبا للاتحاد العربي للقدم المصغرة

المجموعة الأولى

إيران وسويزلاند والجزائر وإيران.

المجموعة الثانية

روسيا والسنغال وقطر وتونس.

المجموعة الثالثة

سوريا والنمسا والسعودية والمغرب.

المجموعة الرابعة

ليبيا والبحرين وتركيا والبرازيل.