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شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراتي الأهلي طرابلس والاتحاد في البطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أبريل 2023, 03:50 مساء
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراتي الأهلي طرابلس والاتحاد في البطولة العربية
مباراة الأهلي طرابلس وطلائع الجيش في البطولة العربية. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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تنقل قناة الوسط «WTV» مباراتين في البطولة العربية لكرة القدم، ويجرى غدا الثلاثاء لقاء الأهلي طرابلس مع طلائع الجيش المصري في تمام الساعة 10:30 عبر استوديو على «WTV».

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ويشهد الأربعاء المقبل مباراة الاتحاد مع الجيش الملكي المغربي في تمام الساعة 10:30 عبر استوديو على «WTV» أيضا.

ووصلت أمس الأحد بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس إلى مدينة بنغازي قادمة من مصر بعد معسكر قصير عقب مباراة الفريق أمام فريق طلائع الجيش المصري والمنتهية بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الأهلي، ليفوز ذهابا في الدور التمهيدي للبطولة العربية.

- البطولة العربية: الجيش الملكي يهزم الاتحاد برباعية

أيضا وصلت بعثة فريق طلائع الجيش إلى مدينة بنغازي لخوض مباراة الإياب أمام فريق الأهلي طرابلس بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات البطولة العربية للأندية، وتقام بملعب شهداء بنينا في تمام الساعة العاشرة مساء بطاقم تحكيم سوداني بقيادة الحكم محمود علي.
 
الأهلي طرابلس يمني النفس بالعبور إلى المرحلة الثانية من البطولة، بعد فوزه ذهابا، وهو في حاجة للتعادل فقط للتأهل للدور الثاني، بينما خسر الاتحاد برباعية مقابل هدف وحيد في المغرب أمام الجيش الملكي المغربي في الذهاب.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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