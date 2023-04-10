استبعاد حكم مساعد مباراة ليفربول وأرسنال لحين انتهاء تحقيق ضربه روبرتسون بالكوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة التحكيم التابعة لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الإثنين أن الحكم المساعد كوستنتين حدجيداكيس لن يقود أي مباراة، حتى انتهاء التحقيق في حادثة ضربه مدافع ليفربول الدولي الإسكتلندي أندرو روبرتسون بالكوع، عقب نهاية الشوط الأول من المباراة ضد أرسنال (2-2) الأحد في المرحلة الثلاثين.

وقالت اللجنة في بيان «لن نعيِّن كوستنتين حدجيداكيس في أي مباراة ضمن المسابقات حتى انتهاء تحقيق الاتحاد الإنجليزي في الحادث الذي يتعلق بالحكم المساعد ومدافع ليفربول أندرو روبرتسون في آنفيلد»، حسب «فرانس برس».

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وقال الرئيس السابق للجنة التحكيم كيث هاكيت في تصريح إلى راديو «بي بي سي فايف لايف»: «في النهاية، إذا أدين بهذا الحادث، فإن مسيرته المهنية في خطر».

وأضاف «كنت أحاول أن أجد عذرا عن سبب قيامه بذلك: هل كان خائفًا؟ لا ينبغي أن يكون كذلك، لأنه في بيئة محمية مع الكثير من الأمن. لكن رد فعله لم يكن مناسبا، وها نحن نتحدث عن حكم مباراة وليس عن قرار، ولكن عن إجراء من قبل حكم مباراة ومن الواضح أنه فقد رباطة جأشه».

وحصلت الحادثة في نهاية الشوط الأول عندما توجه روبرتسون إلى الحكم المساعد حدجيداكيس للاحتجاج، فرفع الأخير ذراعه وضرب الإسكتلندي في وجهه وعنقه ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات للاعبي ليفربول.