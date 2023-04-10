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شاهد عبر الوسط «WTV».. قمتان في كأس السلة الليبية «الأهلي طرابلس×الاتحاد.. النصر×الأهلي بنغازي».. الليلة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أبريل 2023, 03:41 مساء
شاهد عبر الوسط «WTV».. قمتان في كأس السلة الليبية «الأهلي طرابلس×الاتحاد.. النصر×الأهلي بنغازي».. الليلة
الأهلي طرابلس في منافسات السلة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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تجرى اليوم الإثنين قمتان في كأس ليبيا لكرة السلة، وتنقلهما قناة الوسط «WTV»، ففي تمام الساعة الـ11 مساء بتوقيت ليبيا تنقل قمة الأهلي طرابلس والاتحاد عبر «WTV»، بينما تنقل القمة الثانية بين النصر والأهلي بنغازي في تمام الساعة 10:30 عبر قناة «WTV2».

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ويتجدد الموعد مع قمتين مرتقبتين في ختام الجولة الثالثة لكأس ليبيا لكرة السلة، في المجموعة الأولى ستشهد القاعة الكبرى بطرابلس قمة القطبين الاتحاد والأهلي طرابلس، وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي سيكون الموعد مع قطبي مدينة بنغازي النصر والأهلي بنغازي.

- فوز الأهلي طرابلس على الشباب في «كأس السلة»

وجرت أمس الأحد بالقاعة الكبرى بطرابلس مباراة واحدة في المرحلة الثالثة لكأس ليبيا لكرة السلة، جمعت الشباب وأبوسليم، انتهى ربعها الأول بتقدم الشباب بفارق 11 نقطة (29-18).

وواصل الشباب تقدمه وأضاف في الربع الثاني 18 نقطة مقابل 14 نقطة لأبوسليم لينهي الشوط الأول بتقدم الشباب (47-32)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الشباب 37 نقطة مقابل 24 نقطة لأبوسليم، لتنتهي المباراة بفوز الشباب (84-66).

أدار المباراة ثلاثي التحكيم وليد شيوب وأمير حمودة ومحمد عيسي والمسجل نجاة المخشخش والمسجل الإلكتروني إبراهيم عبدالله والميقاتي عبدالهادي خليفة وميقاتي 24 ثانية علي العرادي.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

إعلان قناة الوسط عن مباراة النصر والأهلي بنغازي في كأس ليبيا لكرة السلة. (قناة الوسط)
إعلان قناة الوسط عن مباراة النصر والأهلي بنغازي في كأس ليبيا لكرة السلة. (قناة الوسط)
إعلان قناة الوسط عن مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد في كأس ليبيا لكرة السلة. (قناة الوسط)
إعلان قناة الوسط عن مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد في كأس ليبيا لكرة السلة. (قناة الوسط)
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