قمتان مرتقبتان في كأس ليبيا لكرة السلة.. الإثنين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الأحد بالقاعة الكبرى بطرابلس مباراة واحدة في المرحلة الثالثة لكأس ليبيا لكرة السلة، جمعت الشباب وأبوسليم، انتهى ربعها الأول بتقدم الشباب بفارق 11 نقطة (29-18).

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وواصل الشباب تقدمه وأضاف في الربع الثاني 18 نقطة مقابل 14 نقطة لأبوسليم لينهي الشوط الأول بتقدم الشباب (47-32)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الشباب 37 نقطة مقابل 24 نقطة لأبوسليم، لتنتهي المباراة بفوز الشباب (84-66).

أدار المباراة ثلاثي التحكيم وليد شيوب وأمير حمودة ومحمد عيسي والمسجل نجاة المخشخش والمسجل الإلكتروني إبراهيم عبدالله والميقاتي عبدالهادي خليفة وميقاتي 24 ثانية علي العرادي.