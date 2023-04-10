قمتان مرتقبتان في كأس ليبيا لكرة السلة.. الإثنين

جرت أمس الأحد بالقاعة الكبرى بطرابلس مباراة واحدة في المرحلة الثالثة لكأس ليبيا لكرة السلة، جمعت الشباب وأبوسليم، انتهى ربعها الأول بتقدم الشباب بفارق 11 نقطة (29-18).
- فوز الأهلي طرابلس على الشباب في «كأس السلة»
وواصل الشباب تقدمه وأضاف في الربع الثاني 18 نقطة مقابل 14 نقطة لأبوسليم لينهي الشوط الأول بتقدم الشباب (47-32)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الشباب 37 نقطة مقابل 24 نقطة لأبوسليم، لتنتهي المباراة بفوز الشباب (84-66).
أدار المباراة ثلاثي التحكيم وليد شيوب وأمير حمودة ومحمد عيسي والمسجل نجاة المخشخش والمسجل الإلكتروني إبراهيم عبدالله والميقاتي عبدالهادي خليفة وميقاتي 24 ثانية علي العرادي.
قمتان مرتقبتان
واليوم الإثنين يتجدد الموعد مع قمتين مرتقبتين في ختام الجولة الثالثة لكأس ليبيا لكرة السلة، في المجموعة الأولى ستشهد القاعة الكبرى بطرابلس قمة القطبين الاتحاد والأهلي طرابلس، وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي سيكون الموعد مع قطبي مدينة بنغازي النصر والأهلي بنغازي.
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