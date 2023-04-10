تواصل الأجيال في صورة لصولة الأب مع الابن خلال رحلة الكويت

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

حرص نجم الأهلي طرابلس الدولي السابق صالح صولة على نشر صورة له مع ابنه النجم الدولي أيضا في صفوف المنتخب الوطني الليبي والمحترف بصفوف العربي الكويتي محمد صولة عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك».

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ويقوم حاليا الأب بزيارة ابنه في الكويت لمتابعة أخباره والرفع من معنوياته خلال مشواره الاحترافي الخارجي.

ولاقت الصورة تفاعلا في الوسط الرياضي، حيث اعتبرت امتدادا للأجيال، كما يعد صولة الأب من نجوم الثمانينيات في الكرة الليبية كأحد المدافعين المميزين، وبدأ مشواره في السبعينيات وبرز نجمه لسنوات طويلة مع المنتخب وفريقه الأهلي، وكان أحد أعمدته الرئيسية.