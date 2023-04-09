بعثتا الأهلي طرابلس وطلائع الجيش تصلان بنغازي استعدادا لإياب البطولة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت صباح اليوم الأحد بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس إلى مدينة بنغازي قادمة من مصر بعد معسكر قصير عقب مباراة الفريق أمام فريق طلائع الجيش المصري والمنتهية بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الأهلي، ليفوز ذهابا في الدور التمهيدي للبطولة العربية.

- شاهد: كيف صنع الأهلي طرابلس «ريمونتادا» خارج الديار مع ضربة بداية البطولة العربية

أيضا وصلت بعثة فريق طلائع الجيش إلى مدينة بنغازي لخوض مباراة الإياب أمام فريق الأهلي طرابلس بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات البطولة العربية للأندية، وتقام بملعب شهداء بنينا في تمام الساعة العاشرة مساء بطاقم تحكيم سوداني بقيادة الحكم محمود علي.



الأهلي طرابلس يمني النفس بعبور إلى المرحلة الثانية من البطولة، بعد فوزه ذهابا، وهو في حاجة للتعادل فقط للتأهل للدور الثاني.