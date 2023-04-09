شاهد عبر «WTV» رئيس لجنة المسابقات عبدالله الشحومي يعلن سبب تأجيل الدوري الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

في تصريحات خاصة إلى قناة الوسط «WTV»، تحدث رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالله الشحومي عن أسباب تأجيل مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الجاري 2022-2023، لما بعد شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وقال الشحومي في حوار حصري إلى قناة الوسط «WTV»: «لجنة المسابقات وجدت أن سبب الإرجاء لما بعد شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، أمرا مهما وضروريا يتماشى مع المصلحة العامة لجميع الأندية، دون استثناء، نظرا إلى ظروف الإضاءة في الملاعب».

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وأجّلت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم استكمال بطولة الدوري الممتاز إلى ما بعد شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، دون أن تعلن مواعيد الجولات المقبلة.

وأرجعت لجنة المسابقات سبب التأجيل لعدم وصول رد لها بعد أن أطْلعت الفرق على الملاعب التي اختارتها لاستئناف المسابقة خلال شهر رمضان.

6 ملاعب لإقامة المباريات

واختارت اللجنة ستة ملاعب لإقامة المباريات عليها، والتي تنطبق عليها شروط الاتحاد، وهي ملعب شهداء بنينا وملعب شهداء الأبيار وملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء لإقامة مباريات المجموعة الأولى، بينما اعتمدت ملاعب أبوسليم والأولمبي ومصراتة لمباريات المجموعة الثانية.