فوز النصر والاتحاد في المرحلة الثالثة لكأس السلة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس السبت، مباراتان في المرحلة الثالثة لكأس ليبيا لكرة السلة بالقاعة الكبرى في طرابلس، جمع اللقاء بين الاتحاد والشباب، وفي ربعها الأول تقاربت فيه النتيجة وانتهى بفارق سلة للاتحاد (12-10)، وأضاف الاتحاد في الربع الثاني 18 نقطة مقابل 15 نقطة للشباب، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بنتيجة (30-25).

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وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الاتحاد 33 نقطة مقابل 28 نقطة للشباب، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة (63-53)، أدار المباراة ثلاثي التحكيم هيثم الساروي وإبراهيم عبدالله وأيمن عبدالله، والمسجل نجاة المخشخش والمسجل الإلكتروني محمد حافظ، والميقاتي خالد صوادق، وميقاتي 24 ثانية علي العرادي.

النصر يتجاوز المروج بسهولة

بمجمع سليمان الضراط ببنغازي جمع اللقاء بين النصر والمروج، الربع الأول انتهى بتقدم النصر بفارق أربع نقاط (17-13)، والربع الثاني كانت الأفضلية والسيطرة فيه لفريق النصر الذي أضاف 15 نقطة مقابل 3 نقاط فقط للمروج، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف النصر 34 نقطة مقابل 35 نقطة للمروج، لتنتهي المباراة بفوز النصر بنتيجة (66-51).

أدار المباراة ثلاثي التحكيم عبدالعزيز الماقوري وخالد حنيش وإبراهيم البرعصي والمسجل أحمد صابونة، والمسجل الإلكتروني محمد بن صريتي، والميقاتي عادل الورفلي، وميقاتي 24 ثانية أيمن بركة، وراقبها فنيا أحمد البرعصي.