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دعدوش بطل لشطرنج زليتن وسط مشاركة 32 لاعبا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 09 أبريل 2023, 10:40 صباحا
دعدوش بطل لشطرنج زليتن وسط مشاركة 32 لاعبا
دعدوش في منافسات الشطرنج. (فيسبوك)
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أسدل الستار بمدينة زليتن على بطولة الشطرنج الرمضانية تحت إشراف الاتحاد الفرعي للشطرنج وتنظيم مكتب الرياضة في زليتن وبرعاية مقهى الخليل ومتجر هديتي، التي أقيمت بنظام خروج المغلوب من مرتين بمشاركة 32 لاعبا، وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

توج بكأس البطولة اللاعب عبدالمنعم دعدوش، وجاء ثانيا حمزة بن سليم، وثالثا إبراهيم الحوالي، ورابعا محمد عطية.

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وعبرعبدالمنعم دعدوش المتوج بكأس البطولة عبر صفحته الشخصيه على «فيسبوك» قائلا: «بتوفيق من الله تمكنت من الظفر باللقب الأصعب والأغلى، وبالفوز في جميع الجولات، ودون تعادل أو خسارة».

وحيا دعدوش كل من أسهم في نجاح البطولة، من بينهم رئيس قطاع الشباب والرياضة زليتن عبدالقادر الصداعي، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة أنور بن عروص، ووكيل أعماله رئيس لجنة الحكام عبدالبارئ الدعدوش، وحكم التزويج محمد جوان.

دعدوش في منافسات الشطرنج. (فيسبوك)
دعدوش في منافسات الشطرنج. (فيسبوك)
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