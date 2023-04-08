فوز الأهلي طرابلس على أبوسليم في كأس السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق فريق الأهلي طرابلس الفوز أمس الجمعة على نظيره أبوسليم في المرحلة الثالثة لكأس ليبيا بكرة السلة، في اللقاء الذي جمع بينهما بالقاعة الكبرى بمدينة طرابلس.

شهدت المباراة تكافئاً في الفرص بين الفريقين في ربعها الأول، إذ أنهاه الأهلي طرابلس متقدماً بفارق نقطة وحيدة 11 مقابل 10 نقاط، فيما أجهز الأهلي طرابلس على الربع الثاني وأضاف فيه 27 نقطة مقابل نقطتين فقط لأبوسليم.

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وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الأهلي طرابلس 34 نقطة مقابل 18 نقطة فقط لأبوسليم، لتنتهي المباراة بفوز الأول بنتيجة نهائية 72 هدفًا مقابل 30 هدفا لأبوسليم.

أدار المباراة ثلاثي التحكيم إبراهيم الشوشان ووليد شيوب وخالد الصوادق، والمسجل محمد عيسي، والمسجل الإلكتروني هيثم الساروي، والميقاتي عبدالهادي خليفة، وميقاتي 24 ثانية أمير حمودة.

مفكرة النتائج

الأهلي طرابلس × الشباب العربي 89 / 61

الأهلي بنغازي × المروج 68 / 55

الاتحاد × أبوسليم 62 / 48

الأهلي طرابلس أبوسليم 72 / 30