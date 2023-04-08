شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأخضر وشباب الجبل في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق مساء اليوم السبت في تمام العاشرة والنصف، الاستوديو التحليلي لمواجهة الأخضر وشباب الجبل في مباراة مؤجلة من الأسبوع الحادي عشر من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن المجموعة الأولى، وتذاع المباراة عبر قناة الوسط الأولى «WTV».

ويقود الاستوديو التحليلي المذيع مؤيد اسكندر، ويستضيف محللي قناة الوسط أسامة الفزاني وعلي رحومة وعادل الخمسي، للحديث عن المواجهة، ويعقب الاستوديو فقرة «VAR» للتعليق على الحالات التحكيمية مع الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق سليم بالخواص.

ويدخل الأخضر ثاني مبارياته المؤجلة في الدوري، ويأمل في تحقيق الثلاث نقاط ليعود للمنافسة في الدوري عقب مشاركته الأفريقية في «الكونفدرالية»، ويأمل مدربه المصري عبدالحميد بسيوني في تحقيق نتيجة إيجابية من اللقاء في ظل الغيابات.

فيما يأمل شباب الجبل في تصحيح مساره بالدوري وتجاوز منطقة الهبوط، حينما يستضيف صاحب المركز السابع الأخضر بـ15 نقطة، بينما يحتل شباب الجبل المركز الأخير.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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