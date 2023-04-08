رئيس اتحاد الكرة الأسبق السري لـ«بوابة الوسط»: توصيات ندوة ليالي المدينة مهمة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

طالب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم الأسبق عبدالرؤوف السري بتطبيق توصيات ندوة ليالي المدينة، التي خرجت بتوصيات مهمة جدا لتطوير المجال.

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وقال السري في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، «إن من أهم التوصيات إنشاء مجلس أعلى للرياضة يضم عدة وزراء والتأكيد على إنشاء المحكمة الرياضية الليبية».

وأضاف السري «مع ضرورة إعادة النظر في قوانين الاستثمار وضرورة الاهتمام بدوري الجامعات على مستوى ليبيا وعدم توقفه، فضلا عن أهمية مدارس التدريب في البلاد وضرورة الاعتماد الكامل على العشب الطبيعي في ملاعب كرة القدم».