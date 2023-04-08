عبر قناة «WTV» تنقل مباراة الأخضر وشباب الجبل ضمن مؤجلات «دورينا».. السبت

القاهرة - بوابة الوسط

في مباراة تنقلها قناة الوسط «WTV»، اليوم السبت، يلتقي فريق كرة القدم الأول بنادي الأخضر مع نظيره شباب الجبل على ملعب شيخ الشهداء في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت ليبيا.

يقدم الاستديو عبر قناة الوسط «WTV» المذيع مؤيد إسكندر، في حضور محللي قناة الوسط «WTV» أسامة الفزاني وعادل الخمسي وعلي رحومة وسليم بالخواص.

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بداية الاستوديو الساعة 10:30، بينما تنطلق المباراة في تمام الساعة 11:00 بتوقيت ليبيا، بالإضافة إلى فقرة «VAR STOUDIO» للتحليل على الحالات التحكيمية نهاية كل استوديو تحليلي (10-15 دقيقة).

وتأتي المباراة ضمن مؤجلات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، بسبب انشغال الأخضر في بطولة «الكونفدرالية».

وكشفت قناة الوسط «WTV» مواعيد استديوهات التحليل المواكبة للمباريات المؤجلة لفريق الأخضر في «دورينا» خلال النصف الثاني من شهر رمضان الكريم بتوقيت ليبيا، وتتبعه فقرة «VAR» لمدة ربع الساعة، للتعليق على الحالات التحكيمية المشكوك في صحتها خلال المباراة.