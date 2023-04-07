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فوز الاتحاد والأهلي بنغازي في كأس السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 07 أبريل 2023, 02:35 مساء
فوز الاتحاد والأهلي بنغازي في كأس السلة
لقطة من مواجهة الأهلي بنغازي والمروج في كأس السلة الليبي، 6 أبريل 2023. (الإنترنت)
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حقق فريقا الاتحاد والأهلي بنغازي الفوز، أمس الخميس، في مباراتين ضمن المرحلة الثالثة لكأس ليبيا لكرة السلة أمام أبوسليم والمروج على الترتيب.

شهدت القاعة الكبرى بطرابلس اللقاء الأول بين الاتحاد وأبوسليم، انتهى ربع المباراة الأول بتفوق الاتحاد بفارق ثلاث نقاط 17/ 14، وفي الربع الثاني أضاف الاتحاد 20 نقطة مقابل 13 نقطة لأبوسليم، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بفارق عشر نقاط بـ37 نقطة مقابل 27 نقطة.

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وتراجع الأداء نسبيا في الربع الثالث، إذ أضاف الاتحاد تسع نقاط، بينما تمكن أبوسليم من جمع ست نقاط ليتقدم الاتحاد بـ46 نقطة مقابل 33 نقطة، وفي الربع الرابع أضاف الاتحاد 16 نقطة مقابل 15 نقطة لأبوسليم، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بـ62 نقطة مقابل 48 نقطة لأبوسليم.

أدار المباراة ثلاثي التحكيم هيثم الساروي وأيمن عبدالله وأمير حمودة، والمسجل محمد عيسي، والميقاتي خالد صوادق، وميقاتي 24 ثانية علي أبوالقاسم.

المواجهة الثانية: الأهلي بنغازي والمروج
وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي جمع اللقاء الثاني بين المروج والأهلي بنغازي، انتهى ربع المباراة الأول بتقدم الأهلي بنغازي بفارق ثلاث نقاط بواقع 17 نقطة مقابل 14 نقطة، وفي الربع الثاني أضاف الأهلي بنغازي 17 نقطة مقابل 11 نقطة للمروج، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بنغازي بـ34 نقطة مقابل 25 نقطة للمروج.

وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الأهلي بنغازي 34 نقطة مقابل 30 نقطة للمروج، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنغازي بنتيجة 68 نقطة مقابل 55 نقطة للمروج.

أدار المباراة ثلاثي التحكيم حميد الحمري وجلال الورفلي وموسى الأوجلي، وحكام الطاولة المسجل أحمد البرعصي والمسجل الإلكتروني فهيم السعيطي، والميقاتي خالد حنيش، وميقاتي 24 ثانية إبراهيم البرعصي، وراقبها فنيا محمد البريكي.

مباريات اليوم
اليوم الجمعة يتجدد الموعد بالقاعة الكبرى بطرابلس مع مباراة واحدة ستجمع فريق أبوسليم مع الأهلي طرابلس، في استئناف مباريات المرحلة الثالثة لكأس ليبيا لكرة السلة.

وغدا السبت ستقام مباراتان، بمجمع بنغازي يلتقي النصر مع المروج، وبقاعة طرابلس الكبرى يواجه الاتحاد نظيره الشباب العربي.

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