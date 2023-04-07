أندية الممتاز ترفع راية العصيان ضد لجنة المسابقات

القاهرة - بوابة الوسط

رفعت أندية الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «راية العصيان» ضد قرار لجنة المسابقات الأخير بتأجيل منافسات الدوري الممتاز إلى ما بعد شهر رمضان الجاري.

بررت لجنة المسابقات قرار التأجيل في خطاب رسمي قائلة إنه جاء «لعدم إفادة الأندية بالملاعب التي ستخوض عليها مبارياتها». وأوضحت أنها «تقدر عدم ردّ الأندية، لعدم توفر ملاعب بالعدد الكافي، الذي يكفل عدالة ونزاهة المسابقة بين الجميع».

وسبق أن أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي خلال الأيام الماضية، أن الدوري الليبي سيُستأنف في السادس من أبريل. كما أشارت إلى أنها اختارت ملاعب شهداء بنينا وشيخ الشهداء والأبيار، لإقامة مباريات المجموعة الأولى، وملاعب مصراتة والزاوية وزوارة للمجموعة الثانية. لكن القرار الأخير رفضته سبعة أندية عبر بيانات أصدرتها هذه الأندية وطالبت باستئناف الدوري في الموعد المحدد في القرار السابق للجنة المسابقات، وبعض هذه البيانات طالبت باستقالة رئيس لجنة المسابقات .

الأهلي طرابلس والهلال يرفضان قرار «المسابقات»

النادي الأهلي طرابلس الرياضي الذي يخوض بمبارتي الذهاب والإياب أمام طلائع الجيش المصري الأسبوع القادم، رفض قرار لجنة المسابقات قائلاً إنه ملتزم بأداء مباريات الدوري في شهر رمضان المبارك وفق الجدول الذي تضعه لجنة المسابقات. ونوّه في بيان أن «التأجيلات المتكررة للدوري تساهم في تراجع المستوى الفني للمسابقة وتربك عمل المدربين وتعرقل تنفيذ خططهم». وحذر من أن هذا التأجيل سيؤدي إلى «تأخر موعد إنتهاء الدوري، الأمر الذي سيضع الأندية في مشكلة انتهاء عقود اللاعبين كما حدث الموسم الماضي، حيث دفعت الأندية ضريبة التأجيلات بدفع مبالغ باهظة للاعبين من أجل تمديد عقودهم لفترة إضافية».

وهو المعنى نفسه الذي أكده بيان نادي الهلال، إذ قال إن هذه «القرارت غير المدروسة تضر بمصلحة الأندية الرياضية المشاركة في الدوري الممتاز بشكل عام وتطيل أمد الدوري مما يترتب عليه المزيد من الأعباء المالية على كاهل هذه الأندية المُثقل أصلاً بالعديد من الالتزامات المادية السابقة».

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الأهلي بنغازي: القرار دق المسمار الأخير في نعش الكرة الليبية

أما النادي الأهلي بنغازي، فقد وصف تأجيل الدوري بأنه «دق المسمار الأخير في نعش كرة القدم الليبية، خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة»، وجّدد هو الآخر التأكيد على «قيمة العقود المُبرمة مع الرياضيين وتكاليف الإعاشة والتنقل والالتزامات التعاقدية من حيث قيود المواعيد مع محترفي الفريق»، مشيراً إلى أن تأجيل البطولة «دمار للمنافسة، والمستوى الفني لكافة الفرق»، ويلحق «أضرار وخسائر مالية بالأندية».

ورأى نادي الاتحاد في قرار تأجيل انطلاق المسابقة «إذعاناً ورضوخاً لمطالبات أندية لها من المصلحة أن تعيق انطلاق الدوري في شهر رمضان المبارك»، و«سجل عدم الاطمئنان الكامل على مصير هذه المسابقة في ظل التدني الملحوظ من طرف مجلس إدارة اتحاد الكرة». ودعا مجلس إدارة الاتحاد إلى الاستقالة، و«ترْك المجال لغيرهم من الكفاءات القادرة على إنجاز المهمة دون المحاباة أو التراخي أو تحقيق مصلحة نادي على حساب آخر بقصد أو بغيره».

دارنس يتهم الاتحاد بـ«الإزدواجية»

من جهته، حمّل نادي الاتحاد المصراتي المسؤولية الكاملة لكل فشل في الكرة الليبية لاتحاد الكرة ولجانه، معتبرا أن «هذا الفشل والتخبط طال كل شيء، ولعل ماحدث للمنتخب الوطني في الفترة الأخيرة خير دليل على انعكاس هذا الضعف وهذا الفشل الذي أصبحت عليه الكرة الليبية»، وبيّن أن القرارات الأخيرة توضّح «التقلب في المواقف، والمزاجية في اتخاذها، دون أي اعتبار للأضرار التي تلحق بالأندية بتكبّد المزيد من المصاريف التي سترهق الأندية بهذا التأجيل.

أما مجلس إدارة نادي دارنس فقد اتهم الاتحاد بالإزدواجية في تطبيق المعايير وتقويض مبدأ التنافس بين الأندية ونجاح المسابقة، وأعاد دارنس التذكير بطلبه وعديد من الأندية تأجيل انطلاق مرحلة الإياب من الدوري نظراً لعدم توفر الدعم، وعدم قدرة هذه الأندية على المشاركة في المسابقة بفاعلية، وأشار النادي إلى أن طلبه «قوبل بالرفض المطلق، وطُبقت اللوائح دونما مراعاة للظروف التي عانت منها الأندية، بل وُقّعت في حقها أقسى العقوبات بتسجيل غيابها المشروع بالانسحاب، وخصم النقاط».

وينتظر أن تشهد منافسات الجولة الأولى من مرحلة الإياب، مباريات بين الهلال ودارنس، والأهلي بنغازي والصداقة، والتحدي أمام شباب الجبل، والتعاون والأخضر، والصقور والنصر في المجموعة الأولى. أما المجموعة الثانية، فتشهد مواجهة الاتحاد مع الأولمبي، والأهلي طرابلس مع أساريا، وأبوسليم مع الاتحاد المصراتي، والخمس مع السويحلي، والمحلة مع المدينة. وتصدّر مرحلة الذهاب في المجموعة الأولى الأهلي بنغازي برصيد 16 نقطة، وتصدر المجموعة الثانية الاتحاد برصيد 23 نقطة.