  • Alwasat News
Atwasat

صافرة سودانية للقاء الأهلي طرابلس وطلائع الجيش

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 06 أبريل 2023, 07:58 مساء
صافرة سودانية للقاء الأهلي طرابلس وطلائع الجيش
لقطة من مواجهة الذهاب بين الأهلي طرابلس وطلائع الجيش، 4 إبريل 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

كلّف الاتحاد العربي لكرة القدم الحكم السوداني محمود علي إسماعيل لإدارة مباراة الإياب بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس ونظيره طلائع الجيش المصري الثلاثاء القادم، وتنطلق المواجهة الساعة 11 مساءً بملعب شهداء بنينا الدولي.

وسيساعد الحكم محمود إسماعيل مواطنيه محمد عبد الله إبراهيم مساعد أول وعمر حميد أحمد مساعد ثاني.

- شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس جراية: اللاعبون كانوا رجالا.. والفوز على طلائع الجيش الرابع ولن نتوقف
- شاهد: كيف صنع الأهلي طرابلس «ريمونتادا» خارج الديار مع ضربة بداية البطولة العربية

الفوز في لقاء الذهاب
عاد فريق الأهلي طرابلس بفوز ثمين من مباراة الذهاب التي أقيمت في مصر بهدفين مقابل هدف وحيد لصاحب الدار، ويضمن الفوز بأي نتيجة أو التعادل للتأهل إلى الدور المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف ساهمت جائحة «كوفيد-19» في الكشف عن أشكال التمييز بحق المسنين في العالم

كيف ساهمت جائحة «كوفيد-19» في الكشف عن أشكال التمييز بحق المسنين في العالم
قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مؤجلات الأخضر في «دورينا» خلال رمضان

قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مؤجلات الأخضر في «دورينا» خلال رمضان
«يونيسف»: انعدام الأمن في منطقة الساحل يعرض مليون طفل لسوء تغذية حاد

«يونيسف»: انعدام الأمن في منطقة الساحل يعرض مليون طفل لسوء تغذية حاد
5 نصائح لنظام أكل صحي في رمضان

5 نصائح لنظام أكل صحي في رمضان
منتخب ليبيا يتراجع في تصنيف «الفيفا» لشهر أبريل

منتخب ليبيا يتراجع في تصنيف «الفيفا» لشهر أبريل
البيت الأبيض يسلم الكونغرس تقريرًا سريًا عن الانسحاب من أفغانستان

البيت الأبيض يسلم الكونغرس تقريرًا سريًا عن الانسحاب من أفغانستان
«مع فدوى»: الشيف حنان العالم

«مع فدوى»: الشيف حنان العالم
خلونا نحلموا 4 (حـ9): صيد التن

خلونا نحلموا 4 (حـ9): صيد التن
«أكلات ماجدة 2» (حـ9): كباب الحاتي وحجيبات البندق بالنوتيلا

«أكلات ماجدة 2» (حـ9): كباب الحاتي وحجيبات البندق بالنوتيلا
الكاميرا الخفية 2023 (حـ7): مقلب الرسالة النصية

الكاميرا الخفية 2023 (حـ7): مقلب الرسالة النصية
«أفضل شيف» | الحلقة السابعة

«أفضل شيف» | الحلقة السابعة
«ما وراء التاريخ»: مقارنس (الجزء 2)

«ما وراء التاريخ»: مقارنس (الجزء 2)
الكاسا وسحوركم علينا (5): أحمد كويفية (إدرينالين(

الكاسا وسحوركم علينا (5): أحمد كويفية (إدرينالين(
«الميزان 6» حـ(6): المعاكسات

«الميزان 6» حـ(6): المعاكسات
تعرف على الفرق المتأهلة لنهائيات آمال وأواسط الممتاز

تعرف على الفرق المتأهلة لنهائيات آمال وأواسط الممتاز
كاريكاتير حليم - هدم معالم بنغازي التاريخية

كاريكاتير حليم - هدم معالم بنغازي التاريخية
معهد أميركي يقدم قراءة للمشروع الرئاسي بشأن المصالحة

معهد أميركي يقدم قراءة للمشروع الرئاسي بشأن المصالحة
تواصل الانتهاكات الإسرائيلية: إصابات واعتقالات واقتحام الأقصى

تواصل الانتهاكات الإسرائيلية: إصابات واعتقالات واقتحام الأقصى
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
فوز الأهلي طرابلس على الشباب في «كأس السلة»
فوز الأهلي طرابلس على الشباب في «كأس السلة»
صافرة سودانية للقاء الأهلي طرابلس وطلائع الجيش
صافرة سودانية للقاء الأهلي طرابلس وطلائع الجيش
انطلاق التجمع الأول للمنتخب الوطني للملاكمة
انطلاق التجمع الأول للمنتخب الوطني للملاكمة
في ثالث تجاربه الودية.. الاتحاد يلتقي الخمس ودياً الليلة
في ثالث تجاربه الودية.. الاتحاد يلتقي الخمس ودياً الليلة
منتخب ليبيا يتراجع في تصنيف «الفيفا» لشهر أبريل
منتخب ليبيا يتراجع في تصنيف «الفيفا» لشهر أبريل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نادي الجزيرة زوارة يصدر بيان اعتذار وتحمُّل المسؤولية بعد أحداث كرة اليد أمام الأهلي طرابلس
نادي الجزيرة زوارة يصدر بيان اعتذار وتحمُّل المسؤولية بعد ......
حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس
حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة ......
منتخب ليبيا يمنح تونس تأهلا تاريخيا.. و6 نقاط عصيبة تنتظر «فرسان المتوسط»
منتخب ليبيا يمنح تونس تأهلا تاريخيا.. و6 نقاط عصيبة تنتظر ......
شاهد: كيف صنع الأهلي طرابلس «ريمونتادا» خارج الديار مع ضربة بداية البطولة العربية
شاهد: كيف صنع الأهلي طرابلس «ريمونتادا» خارج الديار مع ضربة ......
«6+6» تعصف بأحلام «فرسان المتوسط» في تصفيات أفريقيا
«6+6» تعصف بأحلام «فرسان المتوسط» في تصفيات أفريقيا...
المزيد
فوز الاتحاد والأهلي بنغازي في كأس السلة
فوز الاتحاد والأهلي بنغازي في كأس السلة...
قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مؤجلات الأخضر في «دورينا» خلال رمضان
قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مؤجلات الأخضر في «دورينا» ......
أندية الممتاز ترفع راية العصيان ضد لجنة المسابقات
أندية الممتاز ترفع راية العصيان ضد لجنة المسابقات...
منتخب ليبيا يتراجع في تصنيف «الفيفا» لشهر أبريل
منتخب ليبيا يتراجع في تصنيف «الفيفا» لشهر أبريل...
في ثالث تجاربه الودية.. الاتحاد يلتقي الخمس ودياً الليلة
في ثالث تجاربه الودية.. الاتحاد يلتقي الخمس ودياً الليلة...
المزيد