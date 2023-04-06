صافرة سودانية للقاء الأهلي طرابلس وطلائع الجيش

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

كلّف الاتحاد العربي لكرة القدم الحكم السوداني محمود علي إسماعيل لإدارة مباراة الإياب بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس ونظيره طلائع الجيش المصري الثلاثاء القادم، وتنطلق المواجهة الساعة 11 مساءً بملعب شهداء بنينا الدولي.

وسيساعد الحكم محمود إسماعيل مواطنيه محمد عبد الله إبراهيم مساعد أول وعمر حميد أحمد مساعد ثاني.

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