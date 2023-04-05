«كاف» يستعد لعمل قرعتي دوري الأبطال و«الكونفدرالية» وسط غياب ليبي

القاهرة - بوابة الوسط

تُجرى في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء بتوقيت ليبيا قرعة مسابقتي دوري أبطال أفريقيا و«الكونفدرالية» بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في العاصمة المصرية القاهرة وتحديدًا مرحلة دور ربع النهائي من المسابقتين.

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وتأهلت 8 أندية إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، سيجري تقسيمها إلى تصنيفين، الأول متصدرو المجموعات وهم: الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي والرجاء المغربي والترجي التونسي، والثاني أصحاب الوصافة وهم: شبيبة القبائل الجزائري والأهلي المصري وسيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.

والأمر نفسه سيتكرر خلال قرعة ربع نهائي «الكونفدرالية»، حيث سيكون التصنيف الأول من أندية: مارومو غالانتس وأسيك ميموزا الإيفواري والجيش الملكي ويانج أفريكانز، فيما سيتكون التصنيف الثاني من أندية: اتحاد الجزائر وريفرز يونايتد وبيراميدز والاتحاد المنستيري.

وكان فريق الأخضر آخر المغادرين من بين الأندية الليبية، حيث ودع بطولة «الكونفدرالية» من دور المجموعات.