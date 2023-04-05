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شاهد: كيف صنع الأهلي طرابلس «ريمونتادا» خارج الديار مع ضربة بداية البطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أبريل 2023, 02:01 مساء
شاهد: كيف صنع الأهلي طرابلس «ريمونتادا» خارج الديار مع ضربة بداية البطولة العربية
الأهلي طرابلس يفوز على طلائع الجيش ذهابا. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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نجح فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس في تحويل خسارته بهدف في الشوط الأول عبر «ريمونتادا» إلى فوز بهدفين مقابل هدف في الشوط الثاني أمام فريق طلائع الجيش، أمس الثلاثاء، مع أولى مباريات الدور التمهيدي للبطولة العربية على كأس الملك سليمان.

حول الأهلي طرابلس النتيجة في الشوط الثاني عبر نجميه محمد المنير عن طريق ضربة جزاء قبل أن يضيف الحنشي الهدف الثاني والفوز في الدقيقة 89 من زمن مباراة الذهاب في القاهرة على استاد جهاز الرياضة العسكري.

كان الأهلي طرابلس قد أجرى خلال معسكر قصير داخلي مباراتين وديتين أمام اليرموك، وانتهت بفوز الأهلي طرابلس بنتيجة هدف دون مقابل، وتعادل في المباراة الودية الثانية مع فريق أبوسليم دون أهداف.

- الأهلي طرابلس يعلن جاهزيته لضربة البداية في البطولة العربية أمام طلائع الجيش بالقاهرة

وأوقعت القرعة الأهلي طرابلس في الدور الأول أمام فريق طلائع الجيش المصري (مباراة الذهاب ستكون في مصر والإياب على ملعب شهداء بنينا)، الفائز منهما يواجه الفائز في مباراة شباب الخليل الفلسطيني والسيب العماني، ليكون الهدف التأهل إلى المجموعة التي تضم الهلال السعودي والوداد المغربي والسد القطري.

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