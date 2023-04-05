الأهلي طرابلس يلتقي الشباب في افتتاح المرحلة الثالثة لكأس السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، اليوم الأربعاء، مباريات المرحلة الثالثة لكأس ليبيا لكرة السلة بمشاركة الفرق المتأهلة من الأدوار التمهيدية وبمشاركة 7 فرق موزعة على المجموعتين.

المجموعة الأولى، تضم فرق الشباب وأبوسليم والاتحاد والأهلي طرابلس، والمجموعة الثانية، تضم فرق المروج والنصر والأهلي بنغازي.

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تتبارى كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري ويتأهل صاحب الترتيب الأول من كل مجموعة للمباراة النهائية.

جدول المباريات

المجموعة الأولى الانطلاقة اليوم الأربعاء بمباراة الأهلي طرابلس والشباب، والخميس 6 أبريل أبوسليم يتبارى مع الاتحاد.

الجمعة 7 أبريل، أبوسليم يلتقي الأهلي طرابلس، والسبت 8 أبريل، الاتحاد يلتقي الشباب، والأحد 9 أبريل، الشباب يتبارى مع أبوسليم، والإثنين 10 أبريل تختتم المرحلة الثالثة بمباراة الاتحاد والأهلي طرابلس.

المجموعة الثانية تنطلق الخميس، المباراة الأولى ستجمع الأهلي بنغازي والمروج، والسبت النصر يلتقي مع الفاقد من المباراة الأولى، والإثنين النصر مع الفائز من المباراة الأولى.