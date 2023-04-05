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خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: من نجوم الأمس.. وآراء صريحة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أبريل 2023, 12:05 مساء
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: من نجوم الأمس.. وآراء صريحة
يونس راشد في الإطار الأيمن وبن صريتي في الأيسر. (أرشيفية : الإنترنت)
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يونس راشد رئيس فريق التحدي لكرة القدم ولاعب الفريق الوطني وأحد أبرز المدافعين في مركز الظهير الأيمن لتكوينه البدني وموهبته الكروية المتميزة، من مواليد مدينة بنغازي سنة 1951، بدايته مع الكرة كانت مع أشبال نادي النجمة سنة 1964 ولعب لفريق الأواسط ثم الفريق الأول سنة 1969، وكانت أولى مبارياته أمام فريق دارنس بمدينة درنة وانتهت (2-1) لصالح فريق دارنس، وكان المدرب المرحوم عثمان زغبيه هو من صقل موهبته وقدمه للفريق الأول، وبعد قرار دمج الأندية سنة 1970 انضم إلى فريق التحدي صحبة لاعبي فريقه جمعة رجب والمرحوم فرج السنوسي (جيجي) بعد جهود كبيرة بذلها إداري التحدي المرحوم مصطفى الشطيطي، وقد استمر يونس لاعبا بفريق التحدي حتى اعتزل اللعب سنة 1982.

وحقق مع التحدي بطولة ليبيا للموسم 76-77 صحبة المدرب الكبير المرحوم علي شرف، ولعب أول مباراة له مع الفريق الوطني أمام النيجر سنة 1971 بمدينة نيامي وفاز فيها فريقنا الوطني (1-0)، كما لعب في كأس فلسطين سنة 1972، وفي دورات الجلاء وكأس القنيطرة سنة 1974 ودورة البحر المتوسط سنة 1975 في الجزائر ومباريات عديدة مع الفريق الوطني، بعد اعتزاله اللعب تحول إلى مجال التدريب؛ حيث درب فريقي التحدي والنجوم، وعمل مساعد مدرب لعدة مدربين أجانب، وعمل بمجلس إدارة التحدي عدة سنوات، ويونس إنسان طيب يحب الخير للجميع وعلى خلق وصاحب كلمة ومواقفه دائما واضحة وصريحة ولا يعرف النفاق أو التلاعب بالألفاظ، إنسان مكافح يعول أسرته بعرق جبينه.

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يونس له آراء في الكرة والرياضة بين الأمس واليوم حيث يقول: «الدوري الحالي لكرة القدم لا يخدم اللعبة ولعل نتائج فرق أنديتنا في التصفيات العربية والأفريقية، وكذلك الإخفاقات المتتالية لفريقنا الوطني وخروجه من كل التصفيات خير دليل على ذلك، وذهبنا لمتابعة الدوريات الأوروبية المتكاملة لأننا لم نجد في دورينا المحلي أية مزايا تشجع على المتابعة والارتباط بالمباريات»، ولقد كانت مبارياتنا أيام الزمن الجميل ممتعة ومشوقة وذات مستوى فني جيد، والعلاقات بين لاعبي الأندية راقية لأنهم تربوا من الأساس على قيم ومبادئ الرياضة وكان المسؤولون قدوة لنا، وحتى جماهير الكرة كانت على مستوى من المسؤولية مهما كانت حساسية المباريات.

إن السلبية التي تعاني منها الرياضة حاليا تتمثل في وجود خلل في المنظومة الرياضية بسبب عدم تواجد أبناء الرياضة بها، إلى جانب سيطرة الماديات على أغلب أبناء هذا الجيل الرياضي، إن الدعم الحكومي بالملايين لو وصل إلى أندية ولاعبي زمان لكان له تأثير كبير على المستوى الفني وعلى البنية التحتية، لكان جرى استثماره بما يخدم الرياضة وشبابها، فرحم الله رجال تلك الفترة الذين كانوا يعطون ولا يأخذون، وكان حبهم للرياضة حقيقيا ونابعا من القلوب، معظم الليبيين يعشقون الرياضة خاصة كرة القدم وحتى عند محاربة الدولة لها في العقود الماضية تحمل أبناء الرياضة في شتى المناطق مسؤولية استمراريتها بإمكانات محدودة حتى وصلت إلى بر الأمان.

الهواية شيء جميل ويؤكد ارتباط اللاعب بالنادي وبجماهيره الوفية، وهناك نجوم كبار لعبوا لأنديتهم من بدايتهم حتى الاعتزال ولم يتركوها بالرغم من العروض المغرية التي قدمت لهم، إن الاحتراف الحقيقي المنظم يسهم في تطور اللعبة ويضمن مستقبل اللاعب وحق النادي، لكن الذي يحدث في واقع كرتنا الحالي مجرد سوق تعمها الفوضى، وأنا مع الاحتراف الحقيقي المبني على أسس علمية، وطيلة تاريخ الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية لم نسمع عن وجود أعضاء بها من غير أبناء الرياضة، لكن في العقود الأخيرة ابتليت الرياضة بالغرباء الذين يسعون إلى تحقيق المكاسب المادية والمعنوية وبالتالي انعكس ذلك على النتائج السلبية للرياضة.

لعبت ودربت وعملت في مجالس الإدارات واكتسبت احترام الجميع لما قدمته للرياضة دون مقابل وكونت علاقات اجتماعية أعتز بها مع أبناء الرياضة في عدة مناطق من ليبيا وما زلنا على تواصل حتى الآن، أخيرا أتمنى للرياضة الليبية كل تقدم وأن يعود إليها أبناء الرياضة لقيادة المنظومة الرياضية، كما أحيي كل الذين أعطو للرياضة تطوعا على حساب وقتهم وجهدهم وأسرهم ومستقبلهم دون أن يعتدوا على مخصصات الشباب، والله يجازي كل من شارك في وصول الرياضة في بلادنا إلى هذا المستوى المتدني، والرحمة والمغفرة للآباء الذين تحملوا قيادة المؤسسات الرياضية سنوات طويلة بكل شرف ونزاهة وتركوا الصيت الطيب لتاريخهم الرياضي ولأسرهم.

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