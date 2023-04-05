«أهلي طرابلس» يفتتح مشواره في البطولة العربية بفوزه على «طلائع الجيش» المصري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق فريق «أهلي طرابلس» فوزًا ثمينًا الليلية على فريق «طلائع الجيش» المصري بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بملعب جهاز الرياضة بمصر، ضمن افتتاح مشوار منافسات البطولة العربية للأندية بطولة الملك سلمان.

وتصدر فريق «طلائع الجيش» المصري الشوط الأول بهدف دون مقابل، وفي الشوط الثاني حصل «أهلي طرابلس» على ركلة جزاء تقدم لها محمد منير وسجل هدف التعادل.

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وأضاف المحترف عبد الرحمن الحنشي الهدف الثاني للفريق الليبي، في مباراة شهدت العديد من الفرص التي كانت سانحة للتسجيل للفريقين، وأهمها عارضة أنيس السلتوا، وتصدي حارس «أهلي طرابلس» لعدة فرص.

وتقام مباراة العودة في ملعب شهداء بنينا في الحادي عشر من شهر أبريل الجاري.