عماد النحاس: ندرك أهمية الأهلي طرابلس وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية قبل السفر إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي طلائع الجيش عماد النحاس، خلال المؤتمر الصحفي قبل 24 ساعة من مواجهة فريق الأهلي طرابلس في بداية تصفيات البطولة العربية: «ندرك أهمية مواجهة الأهلي طرابلس ونعرف المطلوب مننا جيدا».

وأضاف النحاس «هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية وتسجيل الأهداف على ملعبنا قبل لقاء العودة في ليبيا، وقمنا بالاستعداد بشكل جيد لضربة البداية».

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ويحتل فريق طلائع الجيش الترتيب قبل الأخير في جدول مسابقة الدوري العام المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 17 نقطة، ليدخل بقوة دائرة المهددين بالهبوط لدوري الدرجة الأولى.

يحل فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت ليبيا ضيفا على فريق طلائع الجيش المصري في القاهرة، ضمن مباراة الذهاب في منافسات البطولة العربية للأندية على كأس الملك سليمان.