مدرب الأهلي طرابلس: سنواجه خصما عنيدا قويا رغم ما يمر به في الدوري المصري

القاهرة - بوابة الوسط

قال المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس، طارق جراية، خلال المؤتمر الصحفي قبل 24 ساعة من مواجهة فريق طلائع الجيش المصري في بداية تصفيات البطولة العربية: «مواجهة طلائع الجيش واحدة من أهم مباريات التصفيات».

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وأضاف جراية «سنلاقي خصما قويا وعنيدا، رغم ما يمر به في الدوري المصري هذا الموسم، لكن لكل مباراة ظروفها الخاصة، هدفنا تحقيق الفوز والاقتراب من المرحلة التالية».

ويحتل فريق طلائع الجيش الترتيب قبل الأخير في جدول مسابقة الدوري العام المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 17 نقطة، ليدخل بقوة دائرة المهددين بالهبوط لدوري الدرجة الأولى.