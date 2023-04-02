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6 أندية ترفض تأجيل انطلاق الدوري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 02 أبريل 2023, 04:26 مساء
6 أندية ترفض تأجيل انطلاق الدوري
لقطة من مواجهة سابقة بين الأهلي بنغازي ودارنس في الدوري الليبي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت ستة أندية رفضها قرار لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم الليبي، بتأجيل عودة مباريات الدوري الممتاز، وطالبت بعضها بإقالة رئيس اللجنة.

وهذه الأندية هي الاتحاد والأهلي بنغازي ودارنس والهلال والمحلة والاتحاد المصراتي، وأعلنت ذلك في بيانات أصدرتها هذه الأندية، ونشرتها عبر صفحاتها الرسمية.

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وبعد إعلانها استئناف مسابقة الدوري الخميس المقبل، عادت لجنة المسابقات باتحاد الكرة وأجلت موعد عودة بطولة الدوري الممتاز إلى ما بعد شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

سبب التأجيل
وأرجعت اللجنة سبب التأجيل لعدم وجود ملاعب كافية لإقامة مباريات الدوري، وكذلك لعدالة توزيع المباريات بين أندية الممتاز، وفق مبدأ تكافؤ الفرص.

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