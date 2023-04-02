6 أندية ترفض تأجيل انطلاق الدوري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلنت ستة أندية رفضها قرار لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم الليبي، بتأجيل عودة مباريات الدوري الممتاز، وطالبت بعضها بإقالة رئيس اللجنة.

وهذه الأندية هي الاتحاد والأهلي بنغازي ودارنس والهلال والمحلة والاتحاد المصراتي، وأعلنت ذلك في بيانات أصدرتها هذه الأندية، ونشرتها عبر صفحاتها الرسمية.

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- لجنة المسابقات تؤجل الدوري الممتاز إلى ما بعد عيد الفطر

وبعد إعلانها استئناف مسابقة الدوري الخميس المقبل، عادت لجنة المسابقات باتحاد الكرة وأجلت موعد عودة بطولة الدوري الممتاز إلى ما بعد شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.