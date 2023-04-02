فوز سهل للشباب على الإشعاع في تمهيدي كأس السلة الليبية (100-28)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس السبت، بالقاعة الكبرى بطرابلس مباراة في الدور التمهيدي لكأس ليبيا لكرة السلة جمعت الشباب والإشعاع، كانت الأفضلية والسيطرة فيها لفريق الشباب الذي تمكن في الربع الأول من تسجيل 24 نقطة مقابل 4 نقاط فقط للإشعاع.

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وفي الربع الثاني أضاف الشباب 17 نقطة مقابل 8 للإشعاع، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب بنتيجة (41-12)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الشباب 59 نقطة مقابل 16 نقطة فقط للإشعاع، لتنتهي المباراة بفوز الشباب بنتيجة (100-28).

أدار المباراة ثلاثي التحكيم هيثم الساروي وأيمن الشوشان وأمير حمودة والمسجل محمد عيسى والميقاتي عبدالهادى خليفة وميقاتي 24 ثانية علي أبولقاسم.