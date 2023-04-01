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لجنة المسابقات تؤجل الدوري الممتاز إلى ما بعد عيد الفطر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 01 أبريل 2023, 07:43 مساء
لجنة المسابقات تؤجل الدوري الممتاز إلى ما بعد عيد الفطر
شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم.(أرشيفية: الإنترنت)
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أجّلت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل انطلاق بطولة الدوري الممتاز إلى ما بعد شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، دون أن تعلن مواعيد الجولات المقبلة.

وأرجعت لجنة المسابقات سبب التأجيل لعدم وصول رد لها بعد أن أطْلعت الفرق على الملاعب التي اختارتها لاستئناف المسابقة خلال شهر رمضان.

- اعتماد 6 ملاعب لمباريات الدوري خلال رمضان
- لجنة المسابقات تعلن استئناف الدوري في رمضان

وحددت لجنة المسابقات في وقت سابق موعد عودة منافسات الدوري، على أن تنطلق الخميس المقبل، قبل أن تُعلن تأجيلها مرة أخرى اليوم.

6 ملاعب لإقامة المباريات
واختارت اللجنة ستة ملاعب لإقامة المباريات عليها، والتي تنطبق عليها شروط الاتحاد، وهي ملعب شهداء بنينا وملعب شهداء الأبيار وملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء لإقامة مباريات المجموعة الأولى، بينما اعتمدت ملاعب أبوسليم والأولمبي ومصراتة لمباريات المجموعة الثانية.

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