لجنة المسابقات تؤجل الدوري الممتاز إلى ما بعد عيد الفطر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أجّلت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل انطلاق بطولة الدوري الممتاز إلى ما بعد شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، دون أن تعلن مواعيد الجولات المقبلة.

وأرجعت لجنة المسابقات سبب التأجيل لعدم وصول رد لها بعد أن أطْلعت الفرق على الملاعب التي اختارتها لاستئناف المسابقة خلال شهر رمضان.

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وحددت لجنة المسابقات في وقت سابق موعد عودة منافسات الدوري، على أن تنطلق الخميس المقبل، قبل أن تُعلن تأجيلها مرة أخرى اليوم.