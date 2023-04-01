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الدبيبة يهنئ الأهلي طرابلس بالثنائية التاريخية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 05:18 مساء
الدبيبة يهنئ الأهلي طرابلس بالثنائية التاريخية
فريق كرة اليد بنادي الأهلي طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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توجه رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة بالمباركة لنادي الأهلي طرابلس بمناسبة تتويجه بكأس ليبيا لكرة اليد للمرة الرابعة في تاريخه، وتحقيقه لقب الدوري الليبي، ليحقق الثنائية للمرة الثالثة في تاريخه.

تُوج فريق الأهلي طرابلس لكرة اليد في الموسم الجاري بالثلاثية دوري وكأس السوبر وكأس ليبيا، عقب ختام الموسم الرياضي لكرة اليد، حيث فاز في نهائي كأس ليبيا لكرة اليد، الجمعة، على فريق الأولمبي بالزواية بنتيجة (26-23) خلال المباراة التي أقيمت بالقاعة الكبرى في طرابلس بحضور الجماهير الرياضية.

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وكتب الدبيبة رسالة مباركة نشرتها الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر «فيسبوك»: «أبارك لنادي الأهلي طرابلس تتويجه بكأس ليبيا لكرة اليد للمرة الرابعة في تاريخه، والجمع بين لقبي الدوري والكأس للمرة الثالثة في مسيرته.. كل التهاني لجماهير نادي الأهلي بهذا الإنجاز الجديد».

فريق الأهلي طرابلس تُوج بلقب الكأس السادس في تاريخه، ليجمع الثلاثية للموسم الثالث على التوالي في إنجاز غير مسبوق.

أفضل حارس في ليبيا
كما تم تتويج حارس مرمى الأهلي طرابلس وسام الزاوي، بجائزة أفضل حارس في ليبيا، وتوج كذلك رجب الشوشان بجائزة أفضل لاعب في الموسم الرياضي 2022-2023.

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