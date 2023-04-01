بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى القاهرة استعدادا لضربة بداية البطولة العربية أمام طلائع الجيش

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، طرابلس متجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك لملاقاة فريق طلائع الجيش المصري الثلاثاء الموافق الرابع من أبريل الجاري، ضمن مباراة الذهاب بمنافسات البطولة العربية للأندية.

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وحسب الجدول المعد من قبل مدرب الأهلي طرابلس طارق جرايا، استعدادا لضربة البداية في البطولة العربية، فإن الفريق سيمكث في القاهرة لمدة أربعة أيام حتى موعد مباراة الإياب والتي ستقام في مدينة بنغازي على أرضية ملعب شهداء بنينا في الحادي عشر من أبريل الجاري.

كان الأهلي طرابلس قد أجرى خلال معسكر قصير داخلي مباراتين وديتين أمام اليرموك وانتهت بفوز الأهلي طرابلس بنتيجة هدف دون مقابل، وتعادل في المباراة الودية الثانية مع فريق أبوسليم دون أهداف.

يقود لقاء الأهلي طرابلس وطلائع الجيش طاقم تحكيم أردني بقيادة الحكم أدهم مخادمة.

تدريبات فريق الأهلي طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)