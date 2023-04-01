الأهلي طرابلس يتوج بثلاثية الدوري والسوبر وكأس ليبيا في كرة اليد (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

توج فريق الأهلي طرابلس لكرة اليد في الموسم الجاري بالثلاثية دوري وكأس السوبر وكأس ليبيا، عقب ختام الموسم الرياضي لكرة اليد، حيث فاز في نهائي كأس ليبيا لكرة اليد، الجمعة، على فريق الأولمبي بالزواية بنتيجة (26-23) خلال المباراة التي أقيمت بالقاعة الكبرى في طرابلس بحضور الجماهير الرياضية.

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فريق الأهلي طرابلس توج بلقب الكأس السادس في تاريخه، ليجمع الثلاثية للموسم الثالث على التوالي في إنجاز غير مسبوق.

كما تم تتويج حارس مرمى الأهلي طرابلس وسام الزاوي، بجائزة أفضل حارس في ليبيا، وتوج كذلك رجب الشوشان بجائزة أفضل لاعب في الموسم الرياضي 2022-2023.

تتويج فريق كرة اليد بنادي الأهلي طرابلس. (فيسبوك)

تتويج فريق كرة اليد بنادي الأهلي طرابلس. (فيسبوك)

تتويج فريق كرة اليد بنادي الأهلي طرابلس. (فيسبوك)