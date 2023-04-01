مبروك المصراتي: لابد من تطبيق القوة القاهرة من قبل الحكومة والتدخل العاجل لإصلاح الرياضة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

دعا المستشار الرياضي بوزارة الرياضة، المبروك المصراتي، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» إلى تطبيق القوة القاهرة من قبل الحكومة والتدخل العاجل لإصلاح الرياضة.

وخص المصراتي في دعواه الاتحادات الرياضية مع تطبيق أسلوب التكليف بالتنسيق مع الاتحادات الدولية، وليس الانتخابات التي أفرزت شخصيات غير مقنعة في الغالب.

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وأكد المصراتي أن هذا الحل لإصلاح الرياضة ودون ذلك هو استمرار للفشل، في ظل حالة التخبط التي تسيطر على الوسط الرياضي عموما، وكرة القدم بشكل خاص.

يذكر أن المبروك المصراتى هو لاعب سابق في فريق السويحلي، وتولى مهاما عديدة، منها مدير كرة بالنادي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم لعدة أعوام، وكذلك مدير للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم.