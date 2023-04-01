3 وديات تشهد فوز المدينة على الاتحاد وتعادل بين الأهلي طرابلس وأبوسليم والهلال مع التعاون

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

فاز فريق كرة القدم الأول بنادي المدينة، الجمعة، على فريق الاتحاد وديا بنتيجة هدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما بملعب نادي الاتحاد، وسط حضور الجماهير الرياضية، وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب فريق المدينة مؤيد القريتلي.

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وفي ملعب أبوسليم انتهت المباراة الودية بين الأهلي طرابلس وأبوسليم بالتعادل السلبي دون أهداف، وفي ملعب شهداء بنينا ببنغازي انتهت أيضا مباراة الهلال والتعاون بالتعادل السلبي دون أهداف.

تأتي المباريات الودية استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، والمحدد لها الخميس المقبل، بعد فترة توقف حسب الأجندة الدولية المقررة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».