شنقب يسأل عن سر الفجوة بين الكرة العربية والليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

تساءل حارس الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني الليبي السابق لكرة القدم مصباح شنقب عن أسباب الفجوة بين دول المغرب العربي وبعض دول آسيا عن الكرة الليبية.

وقال شنقب في منشور له عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «هل هذا التفوق على الكرة الليبية تكتيكي أم مهاري أم إداري أم انضباطي أم كل الأسباب مجتمعة»، داعيا لوضع حلول لتضييق الفجوة بين الكرة الليبية وعدة دول.

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وتعاني الرياضة الليبية عموما، وكرة القدم خصوصا من أزمات، أبرزها بعد خسارة المنتخب الوطني أمام تونس، الثلاثاء، وحسم الأخير تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة في كوت ديفوار، قبل نهاية التصفيات بجولتين، بالفوز على منتخب ليبيا في بنغازي بهدف دون رد، سجله هيثم الجويني، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة.

ويتأهل منتخب تونس إلى نهائيات «كان 2023» للمرة 21 في تاريخ «نسور قرطاج»، منذ النسخة الأولى في 1962، حيث احتل المركز الثالث، وكانت أخر مشاركة لـ«النسور» في الكاميرون العام الماضي، واكتفى منتخب تونس بإدراك ربع النهائي.

جاءت أفضل مشاركة في نسخة 2004، التي احتضنتها تونس، وتوج بلقبها «نسور قرطاج» بعد الفوز في النهائي على حساب المغرب (2-1)، ليعد منتخب تونس أكثر منتخب أفريقي يسجل حضوره في النهائيات بصفة متواصلة في تاريخ كأس الأمم، بواقع 16 مشاركة اعتبارا من نسخة 1994، في رقم قياسي فريد.